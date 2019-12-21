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罷韓爆插曲！主辦喊：現場突破30萬人...突有民眾「大樓往下潑水」警清查中

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▲▼罷韓巨型旗幟空拍畫面。（圖／主辦單位wecare提供）

▲罷韓遊行湧30萬人，疑似有大樓住戶朝隊伍潑水。（圖／主辦單位wecare提供）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

挺韓、罷韓大遊行同於21日中午在高雄展開！雙方人馬較勁意味濃厚。罷韓現場還有民眾穿著藍色襯衫、戴著韓國瑜面罩爬樹，狂諷韓國瑜「草包」。Wecare主辦單位宣稱，現場粗估湧現30萬人潮，但遊行途中，疑似有大樓住戶從樓上潑水。

罷韓大遊行由於現場人潮眾多，原定下午1時30分出發，而後延遲30分鐘出發！陸續有民眾加入遊行行列，有支持者突發奇想穿上一身韓國瑜標準配備「藍襯衫、西裝褲」爬上樹，舉牌狂嗆「滾，草包」！現場還有一條長210公尺、寬12公尺的超大旗幟，上頭寫著「光復高雄，保衛台灣」相當壯觀。

▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼罷韓民眾自備道具狂嗆韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

Wecare主辦單位原先預估將會有10萬人到場響應活動，到了21日下午2時44分左右，主辦方宣布，「現場突破30萬人！」擠爆五福路，但就在隊伍行進間，竟有大樓住戶從樓上朝遊行民眾倒水。

高雄市警方獲報後赴現場清查，並詢問大樓管理員，要進一步釐清詳細事件發生原因、經過及倒水動機。

▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲遊行現場秀出「光復高雄，保衛台灣」巨型旗幟。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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