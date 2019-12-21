1221一起來玩耍！　長中校園開放日慶聖誕

▲台南市長榮中學舉辦愛心園遊會及社團成果發表，同時也是Open Campus校園開放日，邀請校友們及民眾走入長中，認識這所美麗的百年老校。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學自1885年創校後，每年聖誕節都會舉辦相關活動，如聖誕樹點燈、詩歌比賽、感恩禮拜、愛心園遊會等，感謝耶穌的保守看顧，也希望傳遞福音給眾人，今年長中開啟以往未有的傳統，21日舉辦愛心園遊會及社團成果發表，同時也是校園開放日，邀請校友們及民眾走入長中，認識這所美麗的百年老校。

學校也辦理許多講座，如微型課程博覽會、大學多元入學升學講座、DIY體驗教室，要讓家長及同學們感受長中校園的熱情。校友們表示：「我們排除萬難參與學校的盛會，這幾日母校的負評頗多，讓我們十分掛心，但走進校園後，景色依舊、師長的笑容及溫暖問候依舊、學弟妹們的活力依舊，放下了心中大石，與校同樂，長中的美好，只有經歷過的長中人懂。」

同學們在攤會發揮十足的創意，超級吸睛，利用音樂派對洗白夜店的毒趴文化，展現反毒反霸凌的決心；冬季台南艷陽高掛，在學校的角落卻飄起冬季戀歌和式風情，由商群主辦的異國文化體驗，仿照國外的觀光景點，讓同學們穿上美美和服趴趴走；設計群手感商品市集，讓人彷彿走進文青隧道，為創意小物駐足。

戴校長表示，學校雖然最近頗受媒體關注，但我們校內全體同仁依然堅守崗位，校務運作正常，今天是校園開放日，校園內充滿活力，期盼長中走過這些挑戰，繼續展現新生命及新氣象。