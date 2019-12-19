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長榮中學停發2個月薪　許又仁要追究董事會失能：教職員怎麼過年？

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▲創校134年的台南市私立長榮中學，18日上午驚傳校長戴志勳宣布，不發放12月及2020年1月薪資，長中董事會表示，還在努力尋求套方案中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲前台南市教育產業工會理事長、現任台南市議員許又仁指出，針對經營不善及董事會失能，甚至是否有故意圖利的情況，要深入去探究。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南私立長榮中學驚爆沒錢發薪事件，校長戴志勳18日宣布不發放12月及2020年1月等2個月薪資，前台南市教育產業工會理事長、現任市議員許又仁指出，針對經營不善及董事會失能，甚至是否有故意圖利的情況，要深入去探究。

▲創校134年的台南市私立長榮中學，18日上午驚傳校長戴志勳宣布，不發放12月及2020年1月薪資，長中董事會表示，還在努力尋求套方案中。（圖／記者林悅攝，下同）

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▲創校134年的台南市私立長榮中學，18日上午驚傳校長戴志勳宣布，不發放12月及2020年1月薪資，長中董事會表示，還在努力尋求套方案中。

許又仁表示，長榮中學在長榮大學附近有那麼多筆不動產，並非沒錢、沒資產，學校應該拿資產去設定抵押，設法籌措資金發薪，年關將近卻領不到薪水，這些教職員要如何過年。

許又仁強調，長榮中學應該將大潭附近的土地拿去抵押，貸款先解決學校教職員工薪資問題，怎麼能在年關將至時連薪水都沒有，這要讓教職員如何過這個年。

▲創校134年的台南市私立長榮中學，18日上午驚傳校長戴志勳宣布，不發放12月及2020年1月薪資，長中董事會表示，還在努力尋求套方案中。（圖／記者林悅攝，下同）

針對玉山銀行要求學校須與教職員工先完成協議，否則不會借貸給學校，許又仁認為「沒道理」，玉山銀行要借款給學校，首先擔心的應是債權不保，或是要求資產供抵押，怎麼會與教師薪資減低有關係呢？

許又仁說，學校前任董事長陳宗彥辭職走人沒事，前任校長王昭卿也一樣請辭走人也沒事；這所學校到底是誰在經營？怎麼會造成學校現金流不見？學校董事會現任成員應追究前任董事會成員的相關責任，「不是拍拍屁股走人就沒事」；許又仁說，針對經營不善及董事會失能，甚至是否有故意圖利的情況，都要深入去探究。

▲創校134年的台南市私立長榮中學，18日上午驚傳校長戴志勳宣布，不發放12月及2020年1月薪資，長中董事會表示，還在努力尋求套方案中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲長榮中學8月發生財務問題而減薪，引起教師會抗議，前校長因而請辭。

許又仁表示，私立學校由私立學校法成立，私立學校法授予私人興學，因為是捐資、捐土地興學，本於公益原則，都會給予很大的空間。授權訂立私校章則，依據私校章則需有內部控制手冊，內控手冊等同學校法人內部的法令，位階亦等同法令，內控手冊裡提及董事會及學校經營，應交由校務會議討論和決議，也應授權予老師，許又仁說問題是老師在校務會議中又不太團結、也不太會運作，長久以往，就失去其監督制衡之功能。

許又仁強調，學校教職員工若不團結，董事會根本毫不在意，甚至「予取予求」。據悉，教師會已發文給董事會，若12月21日中午前未獲得善意回應，教師會及學校教職員將不排除採取法律行動。

長中董事會發表明指出，有關12月18日上午長榮中學召開的薪資說明會，學校表示不是不發12月薪資給全體教職員工，只是目前短期資金沒有到位，一些校產處分也不太順利，所以12月及1月薪資暫無著落，可能需延後發放。

董事會正全力尋求解套方案，但校內目前教學一切正常，對外比賽也獲獎連連，例如國中部榮獲小小解說員亞軍及英語讀劇特優，全國技藝競賽獲一金手獎及四優勝，最近也剛獲文化部愛讀書團體獎，閱讀心得比賽獲獎篇數為台南市第一，不會影響教學品質，感謝各界關心長榮中學！
 

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