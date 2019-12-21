　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

酒測連吹4次沒成功　他當場打太極拳「緩和一下」秒見效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲老漢酒駕現場打太極拳提氣。（圖／翻攝自《現代快報》）

▲老漢酒駕現場打太極拳提氣。（圖／翻攝自《現代快報》）

記者馬叔安／綜合報導

日前在江蘇揚州有一名老人在晚間接受酒測時，由於連續4次對儀器吹氣都沒有成功，他索性當場打起太極拳想「緩和一下」，想不到一套拳打下來再進行測試，居然立刻成功，然而這位老人達到酒駕標準，警方其電動三輪車暫時扣留，並將他和妻子送回家。

根據《現代快報》，揚州寶應縣警方15日晚間在城區開展酒駕整治行動，當晚9時30分左右，一位騎載貨電動三輪車的老漢被攔了下來，在接受檢查時，員警對其進行酒精測試，但連吹幾次都沒有成功。

警方於是警告對方，如果再這樣的話，就帶他去醫院抽血，老漢聞聽連忙說道，「你們先等一等，我先打一下太極拳緩和一下。」接著他便開始伸手邁腿，在原地連打了約兩分鐘的拳。

想不到等老漢打完拳，再次進行測試一次就成功，吹氣測試值60.9，達到酒駕標準，尚不到醉駕標準。經調查，這名老漢姓朱，今年67歲，當天晚上他兒子結婚，一高興就喝了點酒，婚禮結束後，騎著電動三輪車帶著殘障老伴準備回家，結果在路上被查獲。

按照規定，朱警方暫扣其電動三輪車，考慮到其老伴殘障，員警用警車將朱老漢夫婦送回家，兩位老人到家後連連道謝，老漢表示，以後絕對不會再酒駕了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
綺媽生產血崩！生完7天夢到綺綺乖巧甜喊：媽媽我回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澎湖立委選舉在地人「內戰」　歐中慨拚深耕軍公教「加持」

為何世界用成績劃分？女生數學太差留「離別信」出走：對不起爸媽

酒測連吹4次沒成功　他當場打太極拳「緩和一下」秒見效

抗企業匯率風險　人民銀行：繼續穩步推進人民幣國際化

華聞快遞／海南過海出行「加速」 旅遊消費「加碼」

凌晨3點要愛愛被拒！男暴打老婆「壓地剪頭髮」...事後求情：不要離婚

應約與川普通電話　習近平談經貿協議與「涉台問題」

評／點名外部勢力干預港澳　北京力拚「實踐中完善一國兩制」

習近平澳門談話的背後　李曉兵：重塑港澳特區憲制秩序

廈門台協換屆　吳家瑩連任會長：繼續堅持「九二共識」

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

澎湖立委選舉在地人「內戰」　歐中慨拚深耕軍公教「加持」

為何世界用成績劃分？女生數學太差留「離別信」出走：對不起爸媽

酒測連吹4次沒成功　他當場打太極拳「緩和一下」秒見效

抗企業匯率風險　人民銀行：繼續穩步推進人民幣國際化

華聞快遞／海南過海出行「加速」 旅遊消費「加碼」

凌晨3點要愛愛被拒！男暴打老婆「壓地剪頭髮」...事後求情：不要離婚

應約與川普通電話　習近平談經貿協議與「涉台問題」

評／點名外部勢力干預港澳　北京力拚「實踐中完善一國兩制」

習近平澳門談話的背後　李曉兵：重塑港澳特區憲制秩序

廈門台協換屆　吳家瑩連任會長：繼續堅持「九二共識」

快訊／北市文山區火警！倉庫濃煙狂冒...祖孫3人嚇壞衝出屋外逃命

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

「衰尾查某」言論惹議　吳敦義：我只是講這裡不好、那裡不好

罷韓尬挺韓！陳其邁不出席遊行：對高雄有信心、呼籲和平理性提訴求

賴清德直搗藍票倉大安區：若守護台灣成為考量　第一選擇謝佩芬

澎湖立委選舉在地人「內戰」　歐中慨拚深耕軍公教「加持」

挺韓、罷韓遊行強碰！104警駐3大衝突熱點...出動「3組偵爆犬」查緝爆裂物

21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓！　展堅定微笑嗲聲喊：韓國瑜太看不起高雄

深夜發文「致高雄」 陳其邁：我在乎高雄！希望家鄉更好是高雄子弟共同心願

連956場得分雙位數　詹皇高居史上第1人

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

大陸熱門新聞

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

國中生廁所病死！屍檢報告逆轉

喊話台商 韓國瑜發言人現身廈門

營收達100億！騰訊雲送員工「iPhone 11 Pro」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

香港大埔男向警開槍被制伏！

凌晨3點求歡被拒！男暴打老婆「壓地剪頭髮」

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

性侵6名未成年女　黑幫老大判死

陸嗅探犬月領1萬2　每天只工作3小時

早產男嬰浮屍河面　真兇竟是親外婆

老師狂呼17天巴掌！男童臉滲血牙齒被打鬆

更多熱門

相關新聞

假釋中兼2差奉養重病老母　孝子酒駕判2月改免刑

假釋中兼2差奉養重病老母　孝子酒駕判2月改免刑

周姓更生人為照顧年邁重病老母，努力打零工賺錢，因發現母親有失智症狀，到友人開的餐廳討論喝了幾杯酒，遭警攔查，酒測值0.66送辦，遭判2月徒刑可易科罰金。他擔心母親無人照顧，上訴請求法官開恩，同社區鄰居、保全也出庭證明周男確實是「孝子」。台中地院據此撤銷原判，改判免刑，全案定讞。

男騎士酒駕被攔持斧嗆聲　遭警制伏

男騎士酒駕被攔持斧嗆聲　遭警制伏

酒測沒反應！老翁打太極拳提氣　結局笑翻網友

酒測沒反應！老翁打太極拳提氣　結局笑翻網友

前雲林鄉代酒駕肇事送醫開溜　另家醫院找到了

前雲林鄉代酒駕肇事送醫開溜　另家醫院找到了

酒駕吊照　想再考要花2800上課

酒駕吊照　想再考要花2800上課

關鍵字：

酒駕酒測揚州太極拳

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

前女團成員單飛解約伴遊驚人價曝光

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面