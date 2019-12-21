酒測連吹4次沒成功　他當場打太極拳「緩和一下」秒見效

▲老漢酒駕現場打太極拳提氣。（圖／翻攝自《現代快報》）

記者馬叔安／綜合報導

日前在江蘇揚州有一名老人在晚間接受酒測時，由於連續4次對儀器吹氣都沒有成功，他索性當場打起太極拳想「緩和一下」，想不到一套拳打下來再進行測試，居然立刻成功，然而這位老人達到酒駕標準，警方其電動三輪車暫時扣留，並將他和妻子送回家。

根據《現代快報》，揚州寶應縣警方15日晚間在城區開展酒駕整治行動，當晚9時30分左右，一位騎載貨電動三輪車的老漢被攔了下來，在接受檢查時，員警對其進行酒精測試，但連吹幾次都沒有成功。

警方於是警告對方，如果再這樣的話，就帶他去醫院抽血，老漢聞聽連忙說道，「你們先等一等，我先打一下太極拳緩和一下。」接著他便開始伸手邁腿，在原地連打了約兩分鐘的拳。

想不到等老漢打完拳，再次進行測試一次就成功，吹氣測試值60.9，達到酒駕標準，尚不到醉駕標準。經調查，這名老漢姓朱，今年67歲，當天晚上他兒子結婚，一高興就喝了點酒，婚禮結束後，騎著電動三輪車帶著殘障老伴準備回家，結果在路上被查獲。

按照規定，朱警方暫扣其電動三輪車，考慮到其老伴殘障，員警用警車將朱老漢夫婦送回家，兩位老人到家後連連道謝，老漢表示，以後絕對不會再酒駕了。

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