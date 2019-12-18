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酒測4次沒反應！「待老漢我提個氣」打了2分鐘太極拳...吹一口結局笑翻網友

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▲▼67老翁被要求酒測，當場打起太極拳「提氣」，事後還是被逮進警局。（圖／翻攝荔直播截圖）

▲67老翁被要求酒測，竟當場打起太極拳「提氣」，但還是被逮進警局。（圖／翻攝荔直播截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

酒後駕駛造成不少家庭破碎，現在卻有許多人花招百出，就為了躲避酒測。不過，江蘇揚州日前一名67歲的老翁酒後騎著電動三輪車，在遇上警方酒駕攔檢時，連吹了4次機器都沒反應，竟然當場打起太極拳，並表示「別慌，待老漢我提個氣！」沒想到還真的成功，酒測機顯示他超標，搞笑的舉動也讓網友全笑翻。

綜合陸媒報導，這名67歲的老翁，15日晚上騎著電動三輪車載著老伴，突然遇到警方酒駕攔檢，不過他一連吹了4次機器都毫無反應，後來就在警方無奈要帶他去醫院抽血檢驗時，他才向警方說「別慌，待老漢我提個氣」，隨後就在現場打了2至3分鐘的太極拳。

▲▼67老翁被要求酒測，當場打起太極拳「提氣」，事後還是被逮進警局。（圖／翻攝荔直播截圖）

在老翁一頓比劃後，果真一次就吹成功，並測得酒精濃度每公升0.6毫克，他才向警方坦承，當天晚上他兒子結婚，為了助興就喝了一杯多的白酒，結束後才騎著電動三輪車載老伴回家，沒想到會遇到攔檢。根據相關規定，老翁駕駛的電動三輪屬於機動車輛，被警方依法暫扣。

案件曝光後，網友笑翻留言表示「喝了就是喝了，打一百套拳後也是喝了！」、「這是什麼操作」、「看他達標了我就放心了」、「打通任督二脈，排出酒精殘留...」、「年終盤點要等到最後一天」、「哈哈老翁還是有些太極功夫在身上的」。

▲▼67老翁被要求酒測，當場打起太極拳「提氣」，事後還是被逮進警局。（圖／翻攝荔直播截圖）

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