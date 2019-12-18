酒駕遭吊銷駕照⋯考照前1年得先「花2800元上15小時教育訓練」

▲酒駕被吊扣駕照者，考照前一年需上課。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部今日預告訂定「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」草案，明定因酒駕遭吊銷駕照者，需於考照前1年完成酒駕防制教育訓練，才可報考，上課費用為2800元，共15小時，課程內含6大項目，包括道路交通法令、肇事預防處理與法律責任、酒駕生命教育、戒酒案例分享、酒精對健康心理醫學分析、拒酒教育。

為防酒駕事故發生，立法院今年3月通過《道路交通管理處罰條例》修正案，加重酒駕者刑責與罰鍰額度，同時新增酒精鎖、同車連坐等規定，其中第67條第5項規定，汽車駕駛人曾因酒駕被吊銷駕駛執照，未完成酒駕防制教育或酒癮治療前，不得再考取駕照。

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交通部指出，駕駛人若酒駕3次以上，其中有7到8成有酒精使用障礙，為高風險族群。因此若酒駕超過3次以上者，除須接受酒駕防制教育訓練外，還需接受3個月以上、至少6次的酒癮評估資料，費用由駕駛人負擔。

▲騎車、開車都不應酒駕。（圖／記者林敬旻攝）

交通部表示，酒駕防制教育訓練由公路主管機關認可的民營汽車駕駛人訓練機構或大專以上學校辦理，訓練時數共15小時，包括道路交通法令2小時、肇事預防處理與法律責任2小時、酒駕生命教育2小時、戒酒案例分享1小時、酒精對健康心理醫學分析1小時、拒酒教育7小時。

草案明定，課程每小時188元、總費用2800元，駕駛人須自行負擔。接受課程者繳費後，若僅上課總時數3分之1以下，可退還半數學費。曾酒駕過且被吊銷駕照的駕駛，需在重新考照前1年完成此課程，才可報考。草案施行時間未定，對此草案有意見者，可於30日內陳述意見。