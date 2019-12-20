要互助互愛替我照顧媽媽！新加坡慈父留「暖心遺書」給兒女

▲鐘德榮生前就有曾因心血管疾病就醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡47歲男子鐘德榮14日半夜多次心臟絞痛，覺得身體狀況有異，於是趕緊透過手機傳訊息留遺言，雖然女兒們提醒要記得去醫院檢查，但由於家中經濟拮据的關係，還是強忍病痛上班，在回家後突然感覺呼吸困難又再次心絞痛，緊急送醫後不治身亡，遺體將於20日送往火化場火化。

鐘德榮生前以銷售電子器材維生，每月基本薪資1200新元（約台幣2.6萬元），與妻子育有6女1男，老大21歲，最小的年紀才4歲。他在遺書提到，「孩子們，已經2次了，我心臟絞痛，半邊頭麻痺，呼吸也有困難，現在真的動不了。如果真的發生什麼事，你們一定要答應我，要互助互愛，不要把任何人丟下，替我照顧媽媽，別讓她多想，替我繼續愛她，她嫁給我受苦了，對不起，我不能為你們提供穩定的生活，我已經很努力，很努力地工作了，但還是不行，真的很對不起，能有你們當我的家人，我真的很開心了。」

長女鐘雯稀透露，父親多年來從事銷售行業，為了7姐弟省吃儉用，除非是生大病否則絕不就醫，而母親為了照料家裡就沒再工作，原本一家9口同住在一間3房式組合屋，2年前因經濟問題，才搬到現在更小的房子。同時她也感嘆，父親一直希望能有個自己的家，如今這個願望已經無法完成。

現在家中的經濟支柱倒下，雖然已經有女兒已經出社會賺錢，但僅能養活自己，無法負擔家中生計，家庭經濟陷入困難，目前還欠下近萬元的殮葬費。