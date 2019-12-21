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「東區商圈」房東降店租了　房市達人分析：降4、5成才夠

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▲▼東區房東肯降店租了 專家:降四五成才夠。（圖／東森新聞）

▲東區商圈房東降店租了，房市達人分析「還是不夠」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

曾面臨倒閉潮的東區商圈開始恢復元氣了，根據房仲業調查的最新資料顯示，2019年第四季東區網路待租店面，相較前一季已經減少了2成左右，原因則是房東們聯合調降租金、年跌幅達11.5%，只是有房市專家仍認為，如果想要拯救東區商圈，只降一成租金是不夠的。

實際走訪東區商圈可以看見，雖然還是有很多店面掛著招租牌子，但比較之前倒閉潮的清冷場景，現場已經有不少店家漸漸開業。當地的業者就說，「半年前的時候我們就有評估了，想說相較之下這裡的房租，沒有以前那麼高了」，另一名業者則說，「人潮雖然沒有以前這麼多，但是基本消費力都是非常足夠的。」

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▲▼東區房東肯降店租了 專家:降四五成才夠。（圖／東森新聞）

▲房東透過降店租來吸引商家進駐。（圖／東森新聞）

台北市東區商圈2019年第四季至12月中旬，網路待租店面有182間，比前一季減少2成創下今年新低，主要原因則是租金調降，待租店面平均每坪約5212元，年跌幅達到11.5%。房市專家胡偉良表示，「房東用降租吸引客層是對的，但我認為只有降一成，仍不足以恢復以前榮景，要恢復的話，可能要降4、5成。」

有民眾表示，「我知道這邊之前是飲料店，後來好像有荒廢一陣子，然後它又開了手機店，希望這個東區可以再活絡」。另一位民眾則說「最近來逛東區感覺就……很多都是收了這樣，又或是在裝潢，然後換別的這樣子，但感覺之前比較熱鬧啦。」

▲▼東區房東肯降店租了 專家:降四五成才夠。（圖／東森新聞）

▲房市專家認為，如果想要拯救東區商圈，只降一成租金是不夠的。。（圖／東森新聞）

據悉，東區大安路一段店面單坪平均租金，從8千到1萬2 降至約5千多元，而敦化南路一段190巷周遭，也從年初時一坪6千降到4千左右。只是房市專家胡偉良認為，現在商圈已經開始分流，單一商圈很難有以前龐大的集客量了，加上客層的消費能力降低，東區想回到過去的輝煌，恐怕還有一大段路要走。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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