幕後／「Wecare高雄」尹立是陳菊人馬　韓陣營早察覺「罷韓」是前朝操作

記者徐政璿／台北報導

「We care高雄」於21日舉辦「光復高雄」罷韓遊行，民進黨高雄議員全數出席。據了解，韓國瑜陣營早就察覺，「Wecare高雄」美其名是公民團體，但發起人尹立是前市長陳菊所任用的文化局長，立場可想而知，前朝政治操作斧鑿明顯。

韓陣營人士表示，去年民進黨輸掉高雄後，並未檢討自己，反而透過操作罷韓來洩憤，參與遊行的人未必是想罷韓或是有權罷韓的人，是民進黨動員來的，刻意製造對立，這種玩弄高雄人的作法很惡劣，「民主進步黨可以把民主二字拿掉」。

韓陣營人士透露，「Wecare高雄」發起人尹立，是陳菊市府時代的文化局長，這些陳菊時代的人馬都知道韓市府的運作與決策，甚至連聚會地點都知道，這也是很多公文流出的原因。

韓陣營人士舉例，陳菊過去任職高雄市長期間，曾雇用一名吳姓隨身攝影官，多次潛入韓國瑜的市長室，在今年春節期間東窗事發，身上直接被起出市長室鑰匙，已被法辦，但敵案我明，不知道民進黨還有多少小動作。

韓陣營人士質疑，「We care高雄」的錢是哪裡來，資金是否是合法的政治獻金，盼法務部政次蔡碧仲能減少輔選民進黨立委的行程，好好去了解一下。

針對募資問題，尹立日前公開受訪表示，所有資料都可以在網路上查證，「我們的經費的來源都非常清楚！」

▼Wecare大遊行前一天，發起人之一尹立來到中央公園站出口發「光復高雄」貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

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