「為正義站出來」！民眾將免費發放200件「光復高雄」T恤　網一見揪團瘋搶

▲光復高雄T恤免費發放。（圖／翻攝臉書公民割草行動）

記者陳韻如／綜合報導

「1221Wecare台灣大遊行」即將在下午1點半登場，目前活動尚未開始，就已經吸引不少民眾前往。另外，還有熱心民眾贊助了200件的「光復高雄」T恤，將在12點半準時發放。

一名吳姓網友在臉書社團「公民割草行動」發出一篇，「為正義站出來，免費T恤發送」的貼文表示，為了這個遊行活動，讓我們為台灣努力，他跟幾名好友贊助了200件的「光復高雄」T恤，「鼓勵早到的朋友跟我一起穿上紀念服...走向未來，期許民主與自由。」

T恤將在中午的12點半準時發放，地點則是在高雄市文化中心的「青年雙手，人類希望紀念碑」旁，而原PO文末還用了Hashtag標記，「光復高雄紀念衣」、「高雄人走出來」、「1221光復高雄遊行」、「沒有市長的高雄市」，似乎是想藉此鼓勵民眾走出來，一起參加罷韓大遊行。

這篇免費發放T恤的文章一出，立刻吸引不少網友揪團前往領取，甚至還有屏東的民眾留言，「兄弟～留一件給我嘿！我屏東～氣不過！！！高雄～我來了...」，另外也有不少民眾留言感謝原PO，「感謝，高雄有你真好」、「謝謝你，讚讚讚」。

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