前朝官員喊「光復高雄」　高雄青年：好像高雄是民進黨的？

記者徐政璿／台北報導

前高雄市長陳菊時代的文化局長尹立創立的「We care高雄」，21日將舉辦「光復高雄」遊行；韓國瑜競選辦公室也不甘示弱，舉辦「南方崛起高雄光榮周年慶大遊行」。現年30歲、身為高雄人韓國瑜隨行發言人李昶志20日晚間在臉書表示，「為何對手是用光復高雄當口號？這感覺是，高雄好像是民進黨的，然後不是他們執政，就要光復！」

李昶志表示，難怪之前韓國瑜說「民進黨不是高雄人的爸爸」這句話後，可以讓大家這麼有感，因為不投票給民進黨的人會被霸凌不是第一次了。

李昶志舉例，民進黨立委管碧玲說「高雄人對不起台灣」、民進黨立委段宜康說花蓮人「但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」、民進黨立委吳秉叡說「反對者可以不用支持民進黨」，自詡民主進步的政黨，卻是這樣踐踏民主，只要不支持，就會被霸凌、被鄙視。

李昶志最後說，「我是高雄人，也是中華民國的國民，我鄙視民進黨！」

▼民進黨前朝官員喊「光復高雄」。（示意圖／記者袁茵攝）

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