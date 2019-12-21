2週前從歐洲返台！韓粉激昂喊「這是小錢」：為了救我們的國家花再多都願意

▲韓粉夏小姐(中)表示，從歐洲自費返台參加遊行是小錢，「我們這個國家才重要啊！」（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

力挺國民黨總統候選人韓國瑜的「南方崛起 高雄光榮周年慶大遊行」將於21日中午隆重登場，起點就在凹仔底公園，上午10時許高鐵內便湧現不少熱情韓粉，還有人特地從歐洲飛回台灣，直言機票錢是小錢，「為了救我們的國家，花再多的錢都願意」！

挺韓、霸韓遊行都在21日展開，雙方較勁意味濃厚！高雄警方為了避免衝突發生，也在兩派人馬可能發生的3大衝突熱點：捷運美麗島站、高雄車站、高鐵左營站，部屬超過100名警力，以維護乘客安全，預估2場活動下來，將動員超過3200名警力。

▲有韓粉2、3星期前就特地從歐洲返台，要參加韓國瑜助選活動。（圖／記者吳奕靖攝）

21日上午左營高鐵站便湧現不少熱情韓粉，一名韓粉夏小姐表示，自己為了參與這場遊行，2、3星期前特地返台，誓言要參加所有助選活動，面對記者提問大約花費多少？她回應，「這個錢是小錢啦，對不對，我們這個國家才重要啊，我們飛機票很便宜啦！」

「我們全是自費哦！」夏小姐與一旁同行友人強調，她表示，她們有一股熱忱，「我們為了救我們的國家，我們花再多的錢，我們都願意，這是我們所有人的心願，我們明年一定要翻轉台灣。」

▲特地從歐洲返台參加活動的韓粉。（圖／記者吳奕靖攝）

點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

Wecare遊行彩蛋！「5米鏡球」高掛夜空：10萬人齊力點亮「綠色聖誕照耀高雄」



挺韓氣勢嚇死人！國旗上印「韓國瑜簽名肖像」 粉絲搭遊覽車一路搖旗吶喊



兩岸刑事合作首例！張真翻案判無罪...冤獄2324天獲補償813萬：熬10年才爬起來