政見會／賴清德提6使命團結台灣：韓國瑜應放棄九二共識

記者蔣婕妤／台北報導

2020首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德第二輪政見會開頭酸張善政是「暖男變憤青」，面對中國大陸的打壓，不批評中國大陸反到是責備自己的政府，他也向國民黨總統候選人韓國瑜及藍營喊話，應該要丟掉會毀滅掉中華民國的九二共識與和平協議。賴清德同時提出六大使命，藍綠一起團結、繁榮台灣。

針對主權議題，賴清德在首輪政見發表時表示，上週美麗島四十周年剛過，台灣如今擁有像呼吸一樣自然的自由與民主，不過，這一切都是許多前人犧牲而得來的。他批評，面對中國大陸的威脅，國民黨依然選擇九二共識，但是中國大陸政府早已經說明，一國兩制中並沒有一中各表的空間，中華民國根本不存在，從香港經驗就可以看出來，導向一國兩制的九二共識根本不可能。

賴清德在第二輪政見發表時提到，自己雖然和張善政是不同的政黨，不過在自己心中，對方其實是一個暖男。不過，賴清德接著酸，不知道為什麼才剛和韓國瑜搭檔，就變得不一樣了，暖男變憤青，任何事情在他眼裡都變成釘子。他回應張善政質疑，台灣的國際空間之所以舉步維艱，完全是因為中國大陸的打壓，不過國民黨不批評中國大陸，反而是責備起台灣自己的政府。

賴清德表示，台灣其實沒有第二條路，團結才能讓台灣繼續繁榮。他喊話藍營的韓國瑜及張善政應該要揚棄掉會毀滅掉中華民國的一國兩制、九二共識、和平協議。

同時，賴清德提出六大使命，包括：第一、捍衛台灣主權。第二、守護台灣人民自由民主的生活方式。第三、維護台灣人民決定自己國家未來前途的權利。第四﹑齊心協力發展經濟、造福人民。第五、穩住兩岸關係。第六、促進亞太區域的和平發展。





▲2020副總統候選人電視政見會，賴清德。（圖／中選會提供）

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