陸駐美大使批美挑戰「一國兩制」　把香港當「地緣戰略工具」

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

中國大陸駐美大使崔天凱於19日在慶祝澳門回歸20周年招待會上表示，美國在挑戰「一國」、破壞「兩制」，把香港視為「地緣戰略工具」，藉機擾亂香港阻止中國。他強調，中國政府對香港「一國兩制」的施政方針不會改變，任何企圖想要改變的人，絕對不會得逞。

中國大陸駐美大使館19日舉行紀念澳門回歸20周年招待會，美中貿委會會長艾倫（Craig Allen）、多國駐美國及國際組織使節等，約500人出席。

根據中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館所發佈致詞中，崔天凱表示，澳門回歸至今，GDP成長超過7.5倍、人均GDP成長近4.6倍，特區政府累積財政盈餘和外匯儲備比還沒回歸前，成長了193倍和6.2倍。此外，他還表示，回歸後的澳門，是一國兩制成功實踐的範例，甚至是繁榮穩定的根基。

對於美國一再干涉香港事務、介入中國內政、支持暴力罪犯活動，崔天凱表示，根本就是在挑戰中國、破壞兩制，把香港視為「地緣戰略工具」，計畫將香港亂局長期化，藉機阻止中國。

此外，他還強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心不會改變，對香港「一國兩制」的施政方針也一樣不會改變，任何企圖想要改變的人，絕對不會得逞。他還在致詞的結尾提議，一國兩制成功實踐、澳門，香港的長期繁榮穩定、中華民族團結、國家統一、人民幸福、中美關係健康穩定發展包括兩國人的友誼。