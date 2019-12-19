人民日報：習赴澳門慶回歸「體現中央是堅強後盾」

▲習近平抵達澳門機場。（圖／澳門特區政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平18日抵達澳門，將出席20日舉行的澳門回歸20周年大會。大陸官媒《人民日報》海外版發文指出，習近平此行充分體現充分體現中央始終是澳門發展的堅強後盾。

▼習近平下機與澳門特首崔世安握手。

文章提到，過去20年，越來越多的澳門同胞明白「國家好，澳門好；澳門好，國家更好」的道理。從2003年SARS疫情，到2008年國際金融危機波及澳門，再到2017年澳門遭受強颱「天鴿」重創，每當澳門遇到困難，中央政府就會及時伸出援手。

例如出台實施《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》、開放內地居民赴澳「個人遊」、批准駐澳部隊協助澳門特區政府搶險救災等一項又一項「挺澳」「惠澳」政策，幫助澳門渡過難關、應對挑戰、抵御風險。

▼習近平下機與澳門下任特首賀一誠握手。

文章指出，中央始終將澳門放在心上，不斷在更寬領域、更高層次、更多機制上為澳門發展創造新的機遇和動力。包含國家「十二五」與「十三五」規劃綱要，港澳部分都單獨成章，突出支持澳門在國家對外開放中的地位和功能，進一步支持深化澳門與內地的合作交流。

文章還提到，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》是由習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家區域發展戰略，為澳門謀劃了清晰的發展藍圖。

文章最後強調，展望未來，中央將一如既往支持澳門發展經濟、改善民生。相信新一屆特區政府能夠團結帶領廣大澳門同胞，在「一國兩制」方針正確指引下，結合「國家所需、澳門所長」，主動對接國家發展戰略，進一步謀劃和推進澳門長遠發展。

▼習近平會見澳門特首崔世安。

