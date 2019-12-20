民主黨第六辯「認定川普續當總統」　楊安澤籲解決問題：別再沉迷彈劾！

▲民主黨民調目前由拜登領先，桑德斯、華倫、布塔朱吉緊追在後。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國民主黨總統大選第6輪辯論19日晚間登場，7名民主黨候選人站上舞台，在外交、經濟、氣候變遷、彈劾川普等議題交鋒。值得一提的是，台裔候選人楊安澤在談論川普彈劾案時，與其他人抱持著不同的立場，呼籲黨內必須停下腳步，別再沉迷於彈劾，現階段首要任務要放在深入挖掘、解決那些當初讓川普當選的問題。

此次辯論由前副總統拜登（Joe Biden）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、印第安納州南灣市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、企業家思特爾（Tom Steyer）及台裔的楊安澤（Andrew Yang）參加。

綜合CNN、紐約時報等美媒報導，台上的7名民主黨候選人全體表達了支持彈劾川普的立場，但同時也認為川普應該會挺過彈劾案、繼續當總統，且川普明年繼續帶領著共和黨打選戰的可能性似乎已成定局。面對川普彈劾案，7人針對如何說服更多民眾支持總統下台進行一番討論。

▲川普在國際社會上的表現也是辯論會討論點之一，包括在北約峰會突然離席等。（圖／路透社）

拜登說，現在就是「恢復總統廉正」的時刻；桑德斯大力譴責川普，認定川普「出賣國家的工薪家庭」，同時把他形容成「病態的騙子」（pathological liar），稱他正帶領著「國家現代史中最腐敗的政府」；華倫則把川普說成「當代歷史上最腐敗的總統」；克洛布徹說，「在美國，總統不是國王，法律才是」。

不過，楊安澤認為，彈劾會分散人們對更重要經濟議題的注意力，暗示川普最終會在參院無罪釋放的結果是意料中的事，黨內必須停下腳步，別再沉迷於彈劾，現階段首要任務要放在深入挖掘、解決那些當初讓川普當選的問題。

▲楊安澤是唯一闖入此輪辯論的有色人種，「作為唯一的有色人種候選人，我感到榮幸，但也很失望。」（圖／路透）

但彈劾川普的議題並不是此次辯論的重點。外界認為，目前正處於聖誕假期前一周，關注辯論的觀眾不多，效果可能會不如預期，候選人紛紛把重點放在其他經濟民生議題。

經濟方面，桑德斯不支持眾院19日通過的美墨加協議（USMCA），認定協議內容只比現階段好一些，但對工人、農民來說還不夠；但溫和派的克洛布徹則是表態支持美墨加協議，因為這對中西部農民等族群來說，是個更好的選擇。至於外交，所有人都認定川普的外交政策讓美國顯得尷尬，尤其是在處理以色列、香港示威等方面。

▲麻州參議員華倫（左）與美國前副總統拜登（右）。（圖／路透）

此外，華倫與布塔朱吉的相互較勁也成為一大關注焦點，2人在競選資金與透明度激辯。華倫把布塔朱吉形容成「住在酒窖的億萬富翁」，脫口「所以市長最近才在一個擺滿水晶的酒窖舉辦募款活動」；對此，布塔朱吉強硬回擊，「根據富比士雜誌，在這個舞台上，我是唯一一個『不是』百萬富翁或億萬富翁的人選。參議員，妳的淨資產是我的100倍。」

根據民調數據，在民主黨的角逐戰當中，拜登領先，桑德斯、華倫、布塔朱吉緊接在後，距離2月3日全美第一個舉行黨內初選的愛荷華州選舉剩下不到2個月的時間，但現階段情勢還不明朗，誰能贏得選民青睞仍有待觀察。