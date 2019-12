2億遊艇失火翻覆邁阿密碼頭　主人是男歌手馬克安東尼

▲消防隊出動多艘消防船滅火。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

一艘停靠在美國邁阿密華森島(Watson Island)的豪華遊艇在18日起火,由於船身長達120英呎(約37公尺)並翻覆,消防隊出動45名消防員到場救援,花費2個小時終於將火勢控制。經調查後發現,遊艇所有者為美國歌手馬克·安東尼(Marc Anthony),經紀人布蘭卡·拉薩爾(Blanca Lassalle)也出面證實。

The yacht that caught fire last night at the Island Gardens Marina in Miami belonged to Marc Anthony https://t.co/rjmH9cgczd pic.twitter.com/3tDiBoOzCX