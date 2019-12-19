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《華郵》選出全球年度19件好事「台灣同婚、香港示威」上榜

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 記者吳美依／綜合報導

美國《華盛頓郵報》社論於17日選出2019年發生的19件好事，其中台灣同婚、香港示威都在名單之中。文中寫道，台灣法律保障同性婚姻，代表人權並不只是「西方」價值，香港人民承受北京的壓力與誹謗，仍勇敢為民主與法治奮戰，「有鑑於美國政治醜惡，我們認為有必要提醒自己，世界上並不是所有事情都是灰暗的。事實上，遠非如此。」

▲▼517同婚專法表決三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣同婚專法表決三讀通過，支持民眾感動拭淚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼517同婚專法表決第四條通過，支持民眾歡呼。（圖／記者湯興漢攝）

▲517同婚專法表決第四條通過，支持民眾歡呼。（圖／記者湯興漢攝）

《華盛頓郵報》選出年度19件好事，台灣同性婚姻合法化也上榜。文中提到，這件事「再一次證明人權並不只是『西方』的價值觀念」，此外，厄瓜多、奧地利與北愛爾蘭也已用法律保障同志結婚的權利，「現在，在每一塊有人類定居的大陸上，都有30個國家以法律承認這種婚姻。」

▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲香港示威也被選入年度好事，圖為香港12月8日國際人權日遊行。（圖／路透社）

香港示威也被列入名單，報導提到，「數十萬香港公民動員起來，為法治與民主奮鬥。儘管遭遇來自北京的壓力與誹謗，他們依然一個月接著一個月地示威，且大部分都是和平的。上個月，地方選舉中，支持泛民主派候選人的投票人數創下歷史新高。」

在這一份全球年度19件好事當中，還包括5歲以下兒童死亡率降低，囊性纖維化（Cystic Fibrosis）新療法與伊波拉疫苗問世，黑洞影像曝光，蘇丹（Sudan）人民邁向民主，反針對女性暴力、抗議氣候變遷與要求槍枝管制的示威在全球遍地開花。

其他好事名單聚焦在美國國內事務，例如經濟持續成長，慈善捐款增加，死於藥物過量的人數下降5.1％，憲法在各大議題上展現彈性，102名女性成為眾議員，女性參政率表現亮眼等等。此外，《華盛頓郵報》也不忘提及豐碩的運動成果，美國國家女子足球隊贏得世界盃，華盛頓神秘隊（Washington Mystics）、華盛頓國民隊（Washington Nationals）也雙雙抱得世界大賽冠軍。

報導最後指出，雖然全球各地關於「民主衰退」的文章與評論風起雲湧，而且都非常有道理，「但也讓所有為了自由挺身而出的人民更令人印象深刻……人們站出來抗爭與發聲，反對貪腐，爭取自尊與自我表達的權利，而且往往冒著極大的風險。」

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