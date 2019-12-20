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嗅探犬每天工作3小時檢查天然氣管　月領生活費1.2萬元

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▲▼ 嗅探犬 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 嗅探犬「優先」輔助檢查氣體管線是否有漏氣的問題，圖中僅為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

大陸接近華北地區的山東濟華燃氣有限公司引進第一隻嗅探犬「優先」，協助企業冬季運作，因為經過訓練後，嗅覺比人類還要靈敏百萬倍，所以在一些巡檢人員較難以進行檢查的地方，就可以派出優先輔助檢查氣體管線是否有漏氣的問題。而嗅探犬每天只需要工作3個小時，就可以領到3000人民幣（約台幣1萬2000元）的生活費。

根據澎湃新聞報導，「優先」是華北地區引進的第一隻嗅探犬，也是全國第二隻。牠從6個月大時就開始進行嗅探的訓練，經過1年的訓練期後，就可以正式進入工作階段。優先主要的工作是協助進行氣體洩漏的檢查，在一些工作人員難以進入的地方，就可以派出牠來執行任務。

一隻經過專業訓練後的嗅探犬，嗅覺的靈敏程度大約是人類的100萬倍，因此就算氣體只有輕微洩漏，也可以快速察覺。當嗅探犬發現有漏氣危險時，就會挖掘那塊土地，然後趴在地板上，巡檢人員就可以依照挖的地方去做探測。

山東濟華燃氣高級技工張岩也表示 ，成功的嗅探犬是非常難培養的，十幾隻訓練犬當中，大概只能培養出一隻合格的嗅探犬。」而這次會引進嗅探犬，是為了避免因為冬季到處都是密閉空間，漏氣會造成較高的風險。

「優先」每天工作3到4個小時，平時是吃一般的狗糧，當表現良好，有找到有危險疑慮的地方時，則會給牠牛肉、雞肉做為獎勵。牠一個月的生活費可以領到3000人民幣（約台幣1萬2000元）的生活費，讓許多人直呼自己的生活「不如狗」。

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