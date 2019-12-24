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山東留日女生遭閨蜜男友猛捅亡！　她葬禮神隱「改名變網紅」諷：血餛飩好吃嗎

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江歌案11日在東京開庭，兇手陳世峰稱兇刀是前女友陳鑫遞的。（圖／翻攝自大陸網站）

▲江歌為了劉鑫而被捅死。（圖／翻攝自大陸網站）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸留日女學江歌2016年時遭閨蜜男友陳世峰持長刀統死，為當時引起國際關注的「江歌案」；2017年，陳世峰在東京地方裁判所被宣判20年徒刑。而當時把江歌鎖在門外，害死自己閨蜜的劉鑫，如今已經改頭換面成了網紅劉暖曦，在微博擁有32萬粉絲，拿到5萬多元人民幣的打賞。

出身山東青島的24歲女子江歌，2016年11月3日在日本留學法政大學研究所期間，因為閨蜜劉鑫和當時同居男友陳世峰吵架，便接納對方到家中住，卻被尾隨來的陳世峰大鬧一番。江歌讓劉鑫待在房間內，自己則在門外和陳世峰周旋，卻遭對方用長19.5公分的水果刀猛刺多刀而死；她的頸部遭砍6刀，6.5公分到8公分都有。

「江歌案」後1年，2017年12月11日，東京地方裁判所展開為期6天庭審。陳世峰開庭第一天時坦承，的確恐嚇過前女友劉鑫，但凶器並非預先帶好，也沒有預謀殺人，事發當天是要找劉鑫談一談，但被江歌擋在門後，而劉鑫從房內遞刀給江歌，他一把搶過來捅了江歌一刀，對方就倒下了。他說，想到家裡無力負擔賠償，只好多桶幾刀把人殺了，自己承擔一切罪名。

代表陳世峰的律師以過失殺人罪進行辯護，稱劉鑫鎖門後就不理會江歌的按鈴求救；警方提供當天電話報案錄音，當中可清楚聽到劉鑫以中文大叫「門鎖了，你不要再罵了」，足以證明劉鑫鎖門。

據了解，調查期間，劉鑫始終拒絕指證陳世峰是兇手，只說「隔著門聽不清楚」，甚至威脅江秋蓮要停止協助調查，但對外界而言，鎖門的舉動明顯是保護自己。劉鑫事後再鏡頭前頻頻道歉，強調當時沒有鎖門，「只是推不開」，還說自己都知道錯了，社會還想要他怎麼樣。

江秋蓮始終未接受陳世峰和劉鑫兩人的「悔罪」，事情則隨著陳世峰被依故意殺人罪和恐嚇罪，判處20年徒刑而在報章媒體上告一段落。

▲▼閨密幫她擋男友被殺　她鎖門不救人還改名變網紅。（圖／翻攝自微博「苦咖啡-夏蓮」）

▲江秋蓮回大陸起訴劉鑫。（圖／翻攝自微博「苦咖啡-夏蓮」）

綜合《搜狐》、《信網》報導，江歌遇害後3年，連江歌的葬禮都沒現身的劉鑫，已經改名為劉暖曦，在微博上擁有32萬粉絲；然而粉絲結構相當扭曲，劉鑫在微博上的熱度是被罵出來的，卻又不斷受到粉絲打賞。據了解，劉鑫疑似開多個分身帳號，同時在微博上攻擊江秋蓮，甚至在清明節問江秋蓮「阿姨，血混沌好吃嗎」等惡意問候。

江秋蓮沒有放棄提告劉鑫，她認為劉應該為江歌的死，負盡道義上的責任，並於今年在大陸以生命權糾紛起訴劉鑫，於10月28日立案成功。她於江歌忌日11月3日，在微博貼上置頂文，內容是法院受理案件通知書；然而劉已經改名為劉暖曦，江秋蓮在法律上必須證明劉暖曦就是劉鑫，此舉需要公安機關出是姓名變更證明。接下來，兩人的法庭對決或許還要持續好一段時間。

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