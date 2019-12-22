電眼正妹穿高領衣...傲人雪乳包不住　網暴動：把饅頭拿出來～

▲小雨桑穿著緊身高領衣，渾圓胸形惹網友暴動。（圖／翻攝自微博／Rita小雨桑 ）

實習記者施怡妏／綜合報導

愛玩電競遊戲的人對這位女孩一定都不陌生，大陸電競遊戲解說員「Rita小雨桑」，曾是《英雄聯盟（LOL）》職業選手，高顏值配上姣好身材，再加專業的遊戲解說，在網路擁有一票死忠的粉絲。

「Rita小雨桑」本名叫做馮雨，畢業於中央戲劇學院舞美系，並且曾經獲得中央美院的錄取資格。在就學期間參加了WOA女子英雄聯盟戰隊，之後戰隊改名為TFG戰隊，在隊伍中擔任輔助一職，隨著戰隊的解散，現在轉型為遊戲解說員。

▲▼Rita小雨桑時常在微博發照片分享生活。（圖／翻攝自微博／Rita小雨桑 ）

一雙水汪汪的大眼睛對著鏡頭放電，甜美的笑容迷倒了眾多男網友，Rita的風格多變，時而可愛時而性感，個人社群擁有390萬粉絲，在2018年時向Rita向網友承諾，若英雄聯盟S8世界總決賽大陸戰隊「iG」奪冠就公開「泳衣照」。而後她也實現諾言，在深夜放送粉絲福利，展現火辣身材。

最近，Rita雖然仍保持包緊緊的一貫風格，即便穿著高領衣服吃飯，仍也包不住傲人上圍。許多男網友暴動留言表示，「在看小雨的相册流鼻血了」、「把饅頭拿出來！吃的别往衣服裡放！」她也逗趣的回覆「你管我！」與網友們互動相當熱絡。