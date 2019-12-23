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助民營經濟陸推「新28條」　將擴大准入、支持企業融資

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▲▼貿易戰,上海洋山深水港。（圖／路透社）

▲大陸協助民營經濟發展，將擴大市場准入、減稅降費。圖為上海洋山深水港。（圖／路透社）

記者陳政錄／上海報導

在近年中美貿易爭端提高企業風險之際，大陸發布新政策，促進民營企業發展。據《中國政府網》訊息，大陸國務院昨（22日）晚，對外發布支持民營企業改革發展的新28條措施，涵蓋總體要求、優化市場環境、健全法治保護等8面向，提出要強化市場公平競爭機制、擴大准入，推動減稅降費和支持企業獲得融資。

該《中共中央國務院關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》表示，改革開放40年多年來，民營經濟推動發展、促進創新、增加就業、改善民生和擴大開放等方面發揮了不可替代的作用，為進一步激發民營企業活力和創造力，充分發揮民營經濟在推進供給側結構性改革、推動高質量發展、建設現代化經濟體系，中央決定推出新的措施。

▲▼上海科創板7月22日鳴鑼開市。（圖／取自上交所網站）

▲大陸將支持優質民營企業在股票市場上市，並建立更便利的融資管道。圖為上海科創板鳴鑼開市。（圖／取自上交所網站）

根據下一步中共中央對民營經濟的支持安排，包括總體要求、優化公平競爭的市場環境、完善精準有效的政策環境、健全平等保護的法治環境、鼓勵引導民營企業改革創新、促進民營企業規範健康發展、構建親清政商關係、組織保障等方面，提出28條具體要求。

內容包括，放開民營企業市場准入。精簡市場准入行政審批事項，並不得額外對民營企業設置准入條件；同時，全面落實放寬民營企業市場准入的政策措施，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。國務院意見提到，要保障民營企業平等獲得資源要素、公平競爭。

為減輕企業負擔，意見指出，將落實更大規模減稅降費，同時也「以最嚴格的標準防範逃避稅，又要避免因為不當徵稅影響企業正常運行。」此外，要健全銀行業金融機構服務民營企業體系、完善民營企業直接融資支持制度、健全民營企業融資增信支持體系，包括完善股票發行和再融資制度，提高民營企業首發上市和再融資審核效率，積極鼓勵符合條件的民營企業在科創板上市等。

《北京青年報》引述北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，《意見》大部分談的是民營企業的營商環境，包括政府、法律、稅收、准入、金融，強調平等，很有積極意義。

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