走向「高收入國家」　中國社科院報告提時間表：2021到2025年

▲大陸推進經濟發展，以邁向高收入國家。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

剖析中國大陸社會經濟發展情勢，中國社科院今（23日）下午，發表2020年《社會藍皮書》，提及大陸中等收入群體持續擴大，按照國家標準約達4億人，另在2021-2025的「十四五」規劃期間，中國將由一個中等收入偏上的國家，走向高收入國家。

中國社科院今天舉行《社會藍皮書：2020年中國社會形勢分析與預測》發布會，大全國人大常委李培林在會上指出，中國大陸對中等收入群體的定義，略高於世界銀行的標準，為家庭年收入在10萬到50萬元人民幣之間，目前大概為4億人。

▲大陸近年推進脫貧攻堅戰。圖為甘肅輔導當地民眾脫貧情況。（圖／記者曾俊豪攝）

他提到，現在整個（中國大陸）經濟增長的發展動力已經發生了深刻變化，60%以上的經濟動力貢獻都來自於國內消費，而國內消費持續的開展和增長，同時也依賴於中等收入群體的快速成長。

在經濟轉型的腳步下，大陸也推進職業農民、有技術的農民、現代的農民都能進入中等群體。藍皮書指出，自2013年實施精準扶貧戰略以來，大陸年均減貧人口在1000萬以上。預計到2019年底，大陸95%現行標準的貧困人口將實現脫貧，到2020年底，中國大陸可以保證實現消除農村絕對貧困的目標。

與此同時，藍皮書也稱，從城鎮化進程看，2019年我國城鎮化水平首次超過60%，跨越了一個重要的發展節點。

因此李培林根據藍皮書內容預測表示，在2021年到2025年的「十四五」規劃期間，中國大陸將由一個中等收入偏上的國家，走向高收入國家。