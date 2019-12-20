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下班尖峰無照飆車害死3人　肇事男是詐騙車手首腦「旗下8人」全起訴

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▲▼ 黃佑呈 。（圖／記者劉昌松攝）

▲南京東路飆車害死3人的共犯黃佑呈，因身兼詐騙集團車手頭再被起訴詐欺罪 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子黃佑呈2018年10月在下班尖峰時間，開車與友人謝亞軒在南京東路飆車，競速過程中導致謝男失控撞死3人，檢警另案偵辦一起詐騙案時，發現開在前面帶頭飆車的黃男，同時也是詐騙集團車手頭，旗下帶領了8名車手領取詐騙被害人款項，台北地檢署20日依《組織犯罪條例》、詐欺等罪起訴黃男等9人。

▲▼南京東路屁孩撞3命，謝亞軒15萬交保。（圖／ETtoday資料照）

▲飆車撞死人的謝亞軒二審判刑12年，共犯黃佑呈被判刑6年。（圖／資料照）

黃男與謝男2018年10月11日下午，以時速80公里的車速在台北市南京東路四段上飆車，過程中黃男為閃避機車急煞，以致後方謝男閃避不及失控衝進騎樓，當場撞死1對清潔工夫妻和1名男保全，高院日前已依妨害公眾往來危險致人於死罪，重判黃、謝各6年、12年有期徒刑。

就在飆車肇事案在法院審理期間，檢警追查一起冒充檢察官詐騙案件時，逮捕多名取款車手，循線發現他們都是聽從黃佑呈指示再與被害人接觸，雖黃男遭拘提到案後否認犯行，但因檢察官根據車手集團通聯記錄認定黃有組織的帶領車手集團詐騙被害人，將他聲押獲准後，20日依《組織犯罪條例》、詐欺等罪起訴黃男和旗下車手共9人。

又到周末瘋狂下殺日

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