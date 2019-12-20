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加油站施工大火「包商成火球」慘死　顧客逃命扭傷腳…站長沒封車道被起訴

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▲▼ 新店加油站火警 。（圖／記者林裕豐攝）

▲新店華城加油站去年發生施工火警意外，造成1死4傷 。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市華城加油站去年發生一起嚴重火警事故，正在更換加油機的包商全身90%灼傷慘死，剛好在旁邊加油的1名客人為了閃避火勢，從貨車後斗跳下時扭傷腳踝。台北地檢署調查，當時許姓站長沒有封閉施工車道，造成客人受傷，20日先依業務過失傷害罪起訴，正另案偵辦許姓站長涉嫌業務過失導致包商死亡的刑責。

2018年10月24日下午，位於新店安康路上的中油加盟站、華城加油站正在進行加油機具更換作業，當時包商正在第1車道的第1個機具旁工作，施姓男子開著小貨車往前停到第2個加油機。

▲▼ 新店，加油站，火警 。（圖／記者林裕豐攝）

▲火勢燒毀第1車道的第1台加油機 。（圖／資料照）

此時第1機疑似因為施工火花引燃油氣起火，施工中的包商和加油站員工4人陷入火海，其中袁姓包商頓時成了火球，經送醫急救，因全身90%灼傷不治死亡，而施男在等待加油時爬上車後斗，發現火勢趕緊跳車逃命，因此不慎扭傷膝蓋。

北檢目前仍在偵辦包商死亡的責任歸屬，施男則另案控告加油站涉嫌業務過失傷害罪，檢警調查發現，中油曾對所有直營店發出公文，凡是進行站內加油機相關施工作業時，要全站停止營業，雖然公文沒發給加盟業者，但加油機施工本來就有危險性，華城加油站許姓站長應至少封閉施工中車道，避免顧客陷入險境，因此先依業務過失傷害罪起訴許姓站長。

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