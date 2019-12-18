掬水軒代理商告30債主聯手詐欺　姪女留遺書「真的不是我」自殺亡　

▲掬水軒代理商負責人懷疑姪女和外人聯手詐騙，姪女疑因此自殺留遺書自清。（示意圖／pakutaso.com）

記者劉昌松／台北報導

老字號餅乾品牌掬水軒的代理商環宇食品謝姓實際負責人，因時常對外借款周轉，近年開始遭債權人要求兌現票據，謝女全盤否認，還懷疑遭姪女冒名借錢，姪女疑因此留下遺書澄清後自殺，謝女仍提告向他討債的30個債權人和姪女聯手詐欺，連去消費的診所、偵信社都成為被告，台北地檢署調查後，18日以罪嫌不足等理由，處分都不起訴。

老字號的掬水軒食品公司，曾是國軍「營養口糧」製造商，商標名號響亮，全盛時期資產約600億台幣，近10年來因家族爭產，業務幾乎停擺，2011年起，開始由環宇食品公司代理「掬水軒」品牌上市，環宇公司的掛名負責人，是謝女的女兒，公司實際業務都由謝女掌控。

▲債權人因為把票據拿去銀行兌現遭控詐欺。（圖／翻攝自pakutaso.com）

不過據了解，謝女從2012年起，因為資金運用問題，開始找人幫忙調頭寸，有時借個幾十萬，有時借到上千萬元，到了2017、2018年間，已經累計數千萬元之譜，債主也開始把謝女當初借錢開立的票據拿到銀行兌現，但謝女全盤否認欠錢。

謝女提告指控30名債主涉嫌詐欺，指稱債主可能是當初在她身邊幫忙處理事情的姪女聯手，由姪女假冒名義借貸，但檢警調查，謝女的姪女，疑因遭怪罪卻無法辯白，已經在2017年間，留下遺書澄清「真的不是我」之後自殺身亡。

檢警查出，被謝女指控的債主們所拿到的票據，有的是謝女個人名義，有的是環宇公司名義開出，其中甚至有診所、偵信社等一般消費業者，因為拿著謝女的票據去銀行兌領而挨告，因為查無債主們造假債權行騙的證據，檢察官最後決定處分30名債主都不起訴。

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