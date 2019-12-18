日本BMX名將來台談合作…裸身倒路邊險死！糗照遭夾A片PO網

▲日籍極限單車選手來台上酒店，不知為何裸身睡在路邊，差點死於嚴重失溫。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

日籍極限單車選手X和Y去年來台，和陳姓商人到酒店談共創單車品牌的生意，結果一群人爛醉各自解散，X不知為何裸身倒在路邊，被送醫急救，一度因失溫嚴重命危，最後合作生意鬧翻，陳男竟為了報復，把X和Y醉倒裸躺在酒店廁所的照片，夾上A片橋段po網，台北地檢署偵查後依妨害秘密、加重誹謗等罪起訴陳男。

據了解，X和Y都是極限單車運動好手，常參與BMX國際賽事並屢獲佳績，2018年1月初，2人來台，與從事自行車生意的陳姓商人商量共創品牌，陳男在翻譯陪同下，先請大家到欣葉餐廳吃晚飯，接著再招待到中山區酒店消費。

▲X和Y在酒店喝到爛醉，裸身倒在廁所被拍下不雅照。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

結果一群人玩瘋了，X和Y都爛醉如泥，在凌晨1點左右，同時赤裸醉倒在酒店廁所裡，褲子也脫到一半，身上還沾著穢物，陳男當下覺得有趣，拿起手機拍照，酒攤結束後各自回家，X不知道為何，竟然裸身睡在路邊，早上8點多才被119緊急送醫，整晚吹著冷風睡著的X，還因失溫嚴重，一度被發出命危通知。

X和Y回日本後，以不同意新品牌的販售通路包含綜合賣場等理由，拒絕合作，陳男不甘心已經投入300萬元的資金將血本無歸，竟把酒店內拍到的照片，夾上網路隨便抓來的A片畫面，並押上英文字樣，暗指X在台灣做了對不起日本家人的事情後，將影片po上Instagram、寄送給BMX界人士。

▲陳姓商人一開始覺得有趣所以拍下被害人醉倒照，後來為了報復合作破局又決定要po上網。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

2018年8月間，X去參加比賽時，聽到同賽選手轉告影片內容，憤而和Y先後跨海來台提告，指控陳男涉嫌下藥妨害自由、殺人未遂、妨害秘密、妨害名譽等多項罪名。

但是因為提告時間已距離事發半年多，無證據證明當時陳男曾下藥，也查不出到底是X自己倒在街頭，或是被丟著裸睡整夜瀕死，因此妨害自由、殺人未遂部分不起訴，檢察官最後僅將陳男偷拍非公開的裸睡照、還夾上A片po網等行為，依偷拍、散布2個妨害秘密罪，1個公然誹謗罪起訴。

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