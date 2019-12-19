女通緝犯藏身媒體公司「變男經理」！矮胖長鬍子...員工想起破綻嚇歪

▲「女通緝犯」胡雷香曾在南昌、青島、義烏市等地詐騙超過百萬。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者曾羿翔／綜合報導



成都某家媒體公司的胡姓總經理近日被警方逮捕，令人吃驚的是身份背景曝光後，全公司才得知「男經理竟然是女的」。一名員工就說，他自己從未懷疑過，經理聲音很粗還有小鬍子，平時都是上男廁所，「不過都是去隔間」。據了解，胡姓總經理的女友也現身表示，自己也是受害者。

綜合陸媒報導，胡姓總經理12月6日晚間被逮捕，是網上的通緝人員，真實姓名叫「胡雷香」，性別是女的。她曾在南昌、青島、義烏市等地詐騙超過百萬，且從來不坐飛機或火車。

消息一出，立刻在20多名員工的群組裡傳開，大家都相當難以相信，平時交了好多個女朋友的公司經理會是一個女人。公司一名員工回憶，經理的汗毛有點多，臉上也有鬍子，但就是沒喉結。據了解，胡雷香被捕時，「女朋友」李女士也在一旁。

▲警方表示，胡雷香稱做了變性手術，但是在謊話。（圖／翻攝自紅星新聞）

李女透露，胡雷香幾天不打理的話，臉上會有像鬍子的毛髮長出來，「我知道他是通緝犯，向警察舉報了，在一起那麼久的時間都沒有發現胡雷香有異樣。」她還說，其實自己未與胡雷香有過任何性接觸，直到胡雷香被抓以後，還是覺得很誇張，自己也是受害者。

報導也指出，警方表示，胡雷香稱自己做了變性手術，不過他們發現這是謊話，「胡雷香的生理性別仍是女的。」

胡雷香在身分證上都是用「胡某傲」這個名字，胡今年9月時勸說李女「開一家媒體公司」，他當時還向李女保證，自己能把公司做起來，沒想到不到2個月的時間，就已經有發不出工資的狀況，自己「女扮男裝」通緝犯的身分也東窗事發。