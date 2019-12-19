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援交妹向恩客預支48萬…約好「分次啪啪」還清　錢卻進牛郎口袋！他怒提告

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▲嚴姓男子去年10月找來傳播妹陪酒，期間2度發生性行為，事後卻挨告強制性交。（示意圖／翻攝pixabay網站）

▲方姓女子以繳學貸、父親看病等理由向阿漢（化名）借錢，並答應事後會以性交易作為抵償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

阿漢（化名）與性工作者方姓女子在微信軟體上認識。方女見阿漢為人老實，在第一次性交易結束後，便以繳學貸、父親看病等理由向阿漢借錢，並答應事後會以性交易作為抵償。阿漢前後匯款了48萬多元給方女，不料方女竟把錢花在於牛郎店上班的男友身上。阿漢知情後氣憤提告，士林地院審酌，認定方女無詐欺意圖，判她無罪。

據判決，阿漢2018年1月在微信軟體上認識方女。2人進行第一次性交易後，方女見阿漢一臉老實，便開口以償還學貸、父親罹癌、師姐要繳殯葬費、打官司等各種理由，向阿漢預支性交易費用。阿漢當下因色慾薰心，爽快同意，前前後後總計預支了48萬7千元給方女。

不料方女預支金額越來越高，阿漢驚覺有異馬上反悔，他希望方女可以直接還錢，不要用性交易抵償，又因他擔心方女消失，自已會遭仙人跳，雙方還為此簽下借據，並以電話錄音存證。方女法庭上辯稱，跟阿漢借來的錢實際上有一半是花用在牛郎男友身上，另一部分真的就是父親的醫療費、房租等生活開銷，否認自己有詐欺意圖。

法官勘驗對話紀錄後，認定2人確實曾以「性交易」作為對價交換，而繳學貸、父親看醫等理由都只是性交易背後的原因，並非契約重要事項，又雙方在2018年5月10日時已簽立借據，將性交易契約已改成借款契約，並約定環款期限在2023年，顯見方女並非無心償還。

法官審酌，方女確實有履約的能力及意願，是阿漢自己事後反悔，想改以金錢償還，不然在契約變更前，原先講好的就是性交易，方女其實無金錢償還義務，因此這部分難以認定方女當初在簽性交易合約時有詐欺意圖。又阿漢自己在評估交易風險後，自願匯款給方女，並不是方女使用了詐術故意騙他上當，因此對於阿漢提出的詐欺告訴，法官最終判方女無罪。全案仍可上訴。

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