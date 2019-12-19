22米全台最高！宜蘭三星耶誕樹田間冒出　每晚18時至22時點燈

▲宜蘭三星推出全國最高的22米璀燦意象耶誕樹。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

歡樂的耶誕節將屆，宜蘭三星鄉公所在三星中油加油站旁，打造一座高22米的炫彩意象耶誕樹，將在24日平安夜晚間6點正式點燈，當晚還有500份耶誕老人摺紙免費贈送。鄉長李志鏞也將化身耶誕老人發送糖果及禮品，鄉立幼兒園及大洲、三星國小附設幼兒園學童則將帶來精彩的耶誕歌舞，共同慶祝節慶的到來。

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鄉立幼兒園表示，這座突破傳統的意象聖誕樹，鳥瞰為三芒星形態，由千條LED，超過10萬顆燈飾組裝而成，工期約一個月，頂端放置三顆星形裝飾，象徵三星鄉名。每晚18時至22時點燈，預定展出至2020年2月8日元宵節為止。公所更規劃在耶誕樹周邊營造花海意象，預計於農曆新年前後盛開。

「三星推出全國最高的22米璀燦意象耶誕樹，盼成為三星最亮最炫的觀光新地標。」三星鄉長李志鏞說，配合幼兒園年終聯歡遊藝會，讓家長看見幼兒的成長，並展現老師一整年辛苦培育的成果，也與民眾分享喜悅與祝福。

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