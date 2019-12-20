拍照功能更強大！蘋果要推外部閃光配件　iPhone 11以上有支援

▲Lume Cube 創意燈光套件。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳心怡／外電報導

根據《9to5mac》報導，知情人士透露，蘋果的iPhone 11機型將透過本身的Lightning連接器，連接新的閃光燈配件器材，讓拍攝功能更強大。



這項新規格使配件的閃光燈組件與手機的閃光燈同步，並且還能將閃光燈信號同步傳送到其他配件。理論上，Lightning連接還可以使配件同時透過Lightning供電或供電，就像其他MFi配件（例如充電保護殼、遊戲手把和耳機等）。

市面上目前有一些帶有內建閃光燈的iPhone配件，例如Lume Cube創意燈光套件，Apple Store稱其為「有史以來第一個與iPhone相容的相機閃光燈」，但它是利用藍牙進行連接，無法運行MFi認證。Lume Cube還具有一個光學感測器，當iPhone的內建相機閃光燈啟動時，外部附屬閃光燈能同步偵測到。

另一個硬體配件叫做Tric，能讓外部的閃光燈與iPhone拍照鍵同步，但包括第三方應用程式在內，所有解決方案都必須透過藍牙才能同步進行。

上述功能僅iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max等新一代機種有支援。