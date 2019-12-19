這不是年終！營收達100億人民幣...騰訊雲送員工「1人1部iPhone 11 Pro」

▲騰訊雲感謝員工一年來的努力，大放福利。（圖／視覺中國）



記者邱茀濱／綜合報導

年底近了，不少公司為了獎勵員工這一年來的努力，都會祭出一些令人羨慕的福利。中國騰訊雲提前完成100億元營收目標，因此發給每人一部「iPhone 11 Pro」手機作為獎勵。對此，騰訊雲相關負責人表示，「100億早就完成了，只是趁著年底獲獎的時間點慶祝。」

綜合陸媒報導，日前有消息傳出，騰訊雲2019年完成100億元營收目標，為此騰訊公司獎勵每人一部「iPhone 11 Pro」新款手機。事後，騰訊雲出面證實此事，表示「消息屬實」。據悉，獎項名稱為「陽光普照獎」，是公司為了特別獎勵騰訊雲團隊在Q3搶先成功達成「年收入破100億元」的佳績。

▲騰訊雲提前完全年收百億，獎勵員工一人一部「iPhone 11 pro」。（圖／翻攝微博）



騰訊雲指出，本次激勵不只是對騰訊雲業務發展『遲來的慶祝』，更是肯定團隊多年來拼搏、堅持的創業精神，同時也是鼓勵團隊產業互聯網發展道路上，持續以客戶價值為中心，再接再厲創造下一個里程碑。而根據騰訊首次在財報中披露單季度的雲業務收入，2019年第三季度，騰訊雲服務收入同比增長80%至47億元。

消息曝光後，不少網友大嘆羨慕，留言指出「沒錯，朋友圈已有人在曬了，我選擇屏蔽他」、「氣死我了氣死我了」、「每年年底都會有這樣的消息」、「別人家的公司」、「還招人嗎」、「真香」。

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