疑似Galaxy Fold 2實機諜照曝光！採「翻蓋」設計、螢幕開孔置中

▲疑似為三星新一代摺疊手機Galaxy Fold 2實機曝光。（圖／翻攝自Twitter／Ice Universe）

記者王曉敏／綜合報導

疑似為三星新一代摺疊手機Galaxy Fold 2實機曝光！稍早前知名三星產品爆料達人i冰宇宙（Ice Universe）在推特發布一組「翻蓋式」摺疊手機諜照，其螢幕顯示的UI設計與三星相同。

i冰宇宙在推特稱其為「下一代Galaxy Fold手機」，i並在貼文中標記了微博知名數位博主帳號王奔宏，該組圖片最早由其於今日下午1點發布於微博。觀察圖片，該機款對折起來為一個手掌大小的方形，外部為雙鏡頭設計，鏡頭左側則有著閃光燈，一旁還有個小螢幕顯示著日期、時間及電量百分比，時間旁有個紅點，外媒推測可能是訊息通知。

▼該組圖片最早由微博知名數位博主王奔宏釋出。（圖／翻攝自微博／王奔宏）

螢幕展開後為一塊較窄的觸控螢幕，前置鏡頭採用穿孔螢幕技術，位置與三星Galaxy Note10系列一樣採置中設計，四邊的外框寬度相同，螢幕邊角為圓角設計。置於手機邊框的部分，上半部右側有著似乎是音量調控的物理按鍵，底部則有著喇叭或麥克風。

▼摺疊起來僅有約手掌大小。（圖／翻攝自Twitter／Ice Universe）

綜合先前報導，三星新一代摺疊機將採上下摺疊的「翻蓋式」設計，預計該機款展開後的螢幕尺寸為6.7吋，具備更窄的邊框及更薄的機身，且可能配備三星最新的螢幕技術「SAMOLED」。

由於整體設計的重大改變及其他諸多因素，Galaxy Fold 2的成本有望進一步下降，使其售價能控制在1000美元（約新台幣3.07萬元）左右，預計最快將於明年2月與Galaxy S11系列同步發表，也有消息稱三星計畫明年初將擴大銷售至越南、紐西蘭、巴西、智利、意大利等60個國家。

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

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