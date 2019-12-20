102歲爺爺擔任東奧聖火傳遞人　廣島原爆倖存者盼當「所有人榜樣」

▲已經102歲的富久正二被選為2020東京奧運的火炬手。

實習記者謝汶穎／綜合報導

居住在日本廣島縣三次市（Miyoshi）的富久正二（Shoji Tsukuhisa）17日被選為2020東京奧運的聖火傳遞者。他曾經是廣島原爆的受害者之一，而且現在已經102歲，但他還是很用心的生活，甚至在他100歲那年，參加田徑錦標賽活動，創下男子60公尺16秒98的新紀錄。

根據日本《每日新聞》報導，日本市政廳17日宣布，已經102歲的富久正二將做為2020東京奧運的聖火傳遞者。富久正二則表示，身為原爆的倖存者之一，「能在爆炸後這樣生活著，我想繼續竭盡所能的去努力，成為一個好的榜樣。」

富久正二曾經是廣島縣三次站（三次駅）的國鐵員工，1945年當時遭原子彈投擲後，他馬上就以救援隊得身分，前往各區進行搜索和援助。那也是富久正二到現在都忘不了的悲劇，爆炸造成大量的死亡，也不知道該從何處開始重建。

富久正二退休後本來過著一般退休生活，但卻在97歲那年，開始從事田徑運動。為了有良好的體力，他每天凌晨4點起床，進行定期的跑步運動，也會去騎自行車訓練體力。在他100歲那年，還參與鳥取縣的田徑錦標賽，創造日本男子60公尺16秒98的新紀錄。

富久正二表示，他很幸運沒有出現生病的狀況，所以想繼續鍛鍊自己，讓自己肌肉變得更強壯。「我很幸運在爆炸發生後，還能這樣生活下去，所以也會繼續竭盡所能的跑，成為原爆受害者甚至所有人的榜樣。」