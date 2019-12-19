華聞快遞／深圳面向全球招商！簽約額超5600億元人民幣

▲2019深圳全球招商大會上18日舉辦。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：深圳面向全球招商 簽約額超5600億元人民幣

2019深圳全球招商大會上18日舉辦，深圳市面向海內外優秀企業推介深圳營商環境、產業發展戰略、產業發展空間佈局及相關政策。現場簽約項目128個，總投資超5600億元人民幣。（新華社）

《福建》：福建加快「數字絲路」建設

作為「21世紀海上絲綢之路」核心區、大陸國家數位經濟創新發展試驗區，福建正著力加快「數字絲路」建設。（中新網）

《江西》：江西今年累計簽約民企投資專案總額逾7000億元人民幣

大陸知名民營企業助推江西高品質跨越式發展大會18日在南昌舉行。今年以來，江西全省累計簽約民營企業投資專案1270個，投資總額逾7000億元人民幣，阿里巴巴等一大批知名民企選擇投資江西。（中新社）

《浙江》：探討「天機資源」利用：2019空天信息大會舉辦

當越來越多的衛星發射升空，產生龐大而複雜的資訊資料庫，如何獲取、處理、建模、視覺化衛星資源？如何便利高效使用「天機資源」？ 2019空天信息大會18日在浙江杭州舉辦，在「空天信息產業與數據智慧融合應用」為主題的主論壇上，「數字地球」作為解決方案，成為探討焦點。（中新網）

▲雲南省迪慶藏族自治州18日發佈線下冬季旅遊產品。（圖／翻攝自中新網）

《江西》：大陸工商聯十二屆三次執委會議在南昌開幕

大陸工商聯十二屆三次執委會議18日在江西南昌開幕。大陸政協副主席、工商聯主席高雲龍出席會議並作工作報告。（中新網）

《澳門》：澳門居民每人每天向大陸匯款限額提高至8萬元人民幣

經大陸國務院批准，中國人民銀行發佈公告，進一步便利澳門個人人民幣跨境匯款業務，將澳門居民個人每人每天向大陸人民幣同名帳戶匯款限額由5萬元人民幣，提高至8萬元人民幣。（中新社）

《黑龍江》：打造「世界一流」石墨產業基地

中國五礦集團（黑龍江）石墨產業有限公司18日成立，將打造涵蓋石墨資源儲備、采選、球形石墨及負極材料等深加工產業的一體化石墨產業鏈。（中新社）

《雲南》：「世界的香格里拉」迪慶發佈冬季旅遊產品

觀雪之景、鳥之景，觀日照金山，體驗非物質文化遺產……有「世界的香格里拉」之稱的雲南省迪慶藏族自治州18日發佈線下冬季旅遊產品，邀全球遊客體驗不一樣的香格里拉、不一樣的雲南藏區。（中新網）

▼2019空天信息大會在杭召開。（圖／翻攝自中新網）