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LIVE／2020副總統政見會登場！「院長對決」賴清德 PK 張善政

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記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數22日，首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨總統候選人余湘三人首度在鏡頭前交鋒，發表2020副總統參選政見。《ETtoday新聞雲》全程轉播。

▲▼余湘，張善政，賴清德。（合成圖／記者李毓康攝）

▲賴清德、張善政、余湘。（合成圖／李毓康攝，下同）

由中選會舉辦的第15任總統副總統選舉「副總統候選人電視政見發表會」20日晚間7點開始，藍綠橘三位副總統候選人同台較勁，由於賴清德和張善政都曾擔任過行政院長，也讓這次的政見會被形容成是「院長對決」，至於余湘過去在業界則有廣告教母的稱號，而這也是她第一次站上講台發表政見。

▲▼2020副總統候選人電視政見會,賴清德抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

根據中選會的規劃，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘，發表順序依照抽籤結果決定，依序為張善政、賴清德、余湘。

賴清德搶頭香在晚間6時抵達，一席黑色西裝，風格一如往常走低調、沈穩風，但紫色的領帶格外吸睛。緊接著到場的是余湘，她身穿亮橘色西裝，希望展現活力的形象。張善政則於6時03分現身，灰藍格子西裝外套搭配細條紋領帶，身穿牛仔褲的他，心情看起來相當輕鬆。

▲▼2020副總統候選人電視政見會,張善政抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

在2020首場總統政見會落幕後，今晚緊接著登場的是副手政見會。蔡英文和韓國瑜在18日的政見會上火藥味十足，不過政見發表卻顯得稍弱，也讓這場副手對決的政見會格外受到矚目。

▲▼2020副總統候選人電視政見會,余湘抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

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