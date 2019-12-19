民進黨控雲林副縣長謝淑亞帶職選「領乾薪」　謝辦：依法請假

▲民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、議會黨團議員蔡岳儒、江文登、張庭綺，於縣黨部召開記者會，直指國民黨山線立委候選人謝淑亞，現仍以雲林縣副縣長帶職參選經常請公差假，批謝坐領乾薪。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣黨部和議會黨團19日召開記者會，指出立委選舉已完成抽箋，現職雲林縣副縣長的謝淑亞身分帶職參選，12月至今未到過縣府上過班卻領12萬的月薪；謝淑亞競辦發言人王又民回應，謝淑亞的請、休假是基本權益，民進黨自己也多有帶職參選例子，如副總統候選人賴清德也曾帶職參選，不應雙重標準。

記者會中民進黨主任委員廖丁賜表示，2018年底謝淑亞告訴縣民任滿即失業，請縣民讓她進入縣府擔任副縣長，現任期未滿週年又要縣民幫她找另一個工作「升官」到國會，呼籲謝淑亞，既然已無心於副縣長職務，就不該霸佔職位坐領乾薪，要找新工作，就自己去找，不要把責任推給打拚工作的小老百姓。

雲林縣議員江文登質疑，謝淑亞除了從事選舉活動外，看不到在副縣長職務上有任何的作為與貢獻，12月18日立委選舉抽號次當天是請什麼假，如果忘記了，我們提醒你是「公差假」，而且是連續請了3天；縣議員張庭琦指出，謝淑亞不願請辭副縣長參選，連跑選舉行程都用「公差假」，不僅濫用行政資源，更是拿人民稅錢選舉，相信人民自有公斷。

縣議員蔡岳儒指出，根據縣府人事處差勤紀錄，謝副縣長12月到18日為止，請了10天休假、3天「公差假」，加上5天的周六、日假期，12月未到縣府上過一天班，另外，11、12月份你預計要請13.5天的公差假，所謂的公差是公務行程，還是選舉行程，是不是假縣府說明會之名，行選舉目的之實。

▲謝淑亞競選總部發言人王又民製看板回應，謝淑亞多年來為鄉親打拚合法的休假權益，公差假也是謝任職副縣長一年付出辛勞的假日，盼民進黨能回歸公平競爭，大家就政策來討論。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此，謝淑亞競選辦公室發言人王又民拿出自製看板回應，謝淑亞是機要職位、是「備位元首」，反觀民進黨自己都是現任帶職參選，民進黨只會指控別人，卻不看看自己，根本是「一隻手指頭指別人、四隻手指頭指自己」；看板細列歷年民進黨帶職參選人，包括賴清德2010年以立委身分選台南市長、2014年交通部長林佳龍，指連對方陣營候選人都是，請對方說別人之前先檢討自己。

王又民強調，謝淑亞在公務體系服務33年，根據法令規定有補休假機制，擁有法定的休假日、公差假，都是她的權益，並不是因為選舉才請假，希望對手不要到了選舉端不出人民所需要的寄託，無理指控「教歹囝仔大小」，盼民進黨能回歸公平競爭，大家就政策來討論。

王又民呼籲，選舉已到最後關鍵，希望對手「落實」拿出政策面，以及如何端出牛肉，才能贏得選民支持，而不是淪為沒有意義的指控。

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