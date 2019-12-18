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高雄第五選區／政壇新秀李佳玲　挑戰藍綠老將黃柏霖李昆澤

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▲高雄第五選區立委候選人李昆澤、黃柏霖、李佳玲。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄第五選區立委候選人李佳玲、黃柏霖、李昆澤。（圖／記者翁進忠攝）

記者許宥孺／高雄報導

2020大選進入白熱化，高雄市立委第五選區共有3人參選，民進黨推出資深立委李昆澤，而國民黨則有資深議員黃柏霖迎戰，兩人相隔四年再度對決；此外，由台北市長柯文哲率領的台灣民眾黨也推出政治新秀李佳玲投入選戰，估計能吸走年輕族群及中間選民的選票。

▲▼ 1013李昆澤 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市第五選區立委候選人李昆澤。（圖／記者洪正達攝）

資深立委李昆澤是陳菊的外甥，挾有花媽在高雄的人脈，深耕基層多年，擔任三屆立委；對手黃柏霖也不惶多讓，是高雄黃氏家族一員，叔叔黃啟川是前高雄市議長，嬸嬸侯彩鳳也曾連任五、六、七屆立委，堂妹則是現任議員黃香菽。

其實在2012年立委選舉，李昆澤就以8635票的小幅差距擊敗侯彩鳳，2016年國民黨改推黃柏霖參選立委，當時民進黨在高雄的氣勢正旺，李昆澤最後以近6成得票率順利連任。

2018年選舉，韓國瑜在政壇掀起一股「韓流」，當時韓國瑜被戲稱「一人救全黨」，國民黨候選人無不搶跟韓國瑜沾上邊，隨著選舉到來，國民黨議員候選人聲勢也隨之看漲，最後黃柏霖在12名候選人激戰中，以3萬6308票超高支持率成功連任。

▲高雄市議員黃柏霖 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市第五選區立委候選人黃柏霖。（圖／ETtoday資料照）

相較藍綠雙方各推出基層實力雄厚的候選參戰，由台北市長柯文哲率領的台灣民眾黨則是推出政治新秀李佳玲迎戰，41歲的李嘉玲是高雄子弟，過去曾在補教業服務，外表自然清新但個性卻是十分嗆辣，時常在臉書粉專批判藍綠執政績效，估計能吸引年輕選票及中間選民。

▲高雄第五選區立委候選人李佳玲。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市第五選區立委候選人李佳玲。（圖／記者許宥孺翻攝）

18日上午舉行區域立委號次抽籤，抽中1號的李佳玲表示：「1號是很吉利的數字，我是政壇新人，就要一馬當先，因為我的出現，三民、苓雅就一定會贏。」而面對藍綠老將夾殺困境，身為政壇新人李佳玲要如何重圍？李佳玲表示：「一步一腳印，採高絕國家治理、精實財政，以專業名義價值為民服務。」

第十屆區域立委高雄市8個選區共有48人登記參選，高雄市選舉委員會進行號次抽籤如下：

高雄市第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹）

1號 晏揚清（台灣工黨）
2號 王齡嬌（中國國民黨）
3號 邱議瑩（民主進步黨；現任立委）
4號 黃綉晶（親民黨）
5號 羅鼎城（台灣民眾黨）

高雄市第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）

1號 黃韻涵（中國國民黨）
2號 邱志偉（民主進步黨；現任立委）
3號 李柏融（台灣維新）

高雄市第三選舉區（楠梓、左營）

1號 柳淑芳（台灣獨立黨）
2號 湯金全（無黨籍）
3號 李郭秋蘭（宗教聯盟）
4號 莊于萱（喜樂島聯盟）
5號 鄭品娟（國會政黨聯盟）
6號 黃昭順（中國國民黨）
7號 郭新政（無黨籍）
8號 劉世芳（民主進步黨；現任立委）
9號 蘇博廷（親民黨）
10號 莊貽量（台灣民眾黨）
11號 王貴雄（興中同盟會）

高雄市第四選舉區（大寮、林園、鳥松、仁武）

1號 林岱樺（民主進步黨；現任立委）
2號 黃兆呈（台灣維新黨）
3號 周凱崙（無黨籍）
4號 孫蓬逸（台澎黨）
5號 徐慶煌（中國國民黨）

高雄市第五選舉區（三民、苓雅區五權里等8里）

1號 李佳玲（台灣民眾黨）
2號 黃柏霖（中國國民黨）
3號 李昆澤（民主進步黨；現任立委）

高雄市第6選舉區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅區博仁里等61個里）

1號 李鎔任（國會政黨聯盟）
2號 林鴻正（喜樂島聯盟）
3號 劉仙娥（勞動黨）
4號 周金榜（無黨籍）
5號 吳佩蓉（無黨籍）
6號 吳益政（親民黨）
7號 劉哲嘉（台澎黨）
8號 李建輝（台灣維新）
9號 趙天麟（民主進步黨；現任立委）
10號 陳美雅（中國國民黨）

高雄市第7選區（鳳山）

1號 李雅靜（中國國民黨）
2號 吳青木（台澎黨）
3號 許智傑（民主進步黨；現任立委）
4號 葉鳳強（無黨籍）
5號 陳惠敏（時代力量）
6號 林杰正（無黨籍）
7號 秦詩雁（親民黨）

高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）

1號 敖博勝（台灣民眾黨）
2號 陳麗娜（中國國民黨）
3號 賴瑞隆（民主進步黨；現任立委）
4號 蔡媽福（宗教聯盟）

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