台南地政局推動優質土地開發有成　展望2020永康物流、新營長勝即將完工

▲台南市地政局回顧2019年努力成果，讓民眾擁有幸福宜居的環境，落實市長黃偉哲「希望家園」的政見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市地政局回顧2019年努力成果，秉持市長黃偉哲「做得更好、過得更好」政策，持續推動各項基礎地政便民服務智慧化，回顧過去1年最亮眼的成果，當屬土地開發的優質化！

地政局指出，對岸台商大舉回台南計畫投資的風潮，具體地段包括永康創意設計園區區段徵收砲校一期完成通車、「麻豆工業區市地重劃工程」10萬噸滯洪池加入區域防洪行列、運河星鑽地區完工啟用，再造昔日府城運河沿岸中正商圈榮景；其中運河星鑽、南台南區段徵收區配餘地，預計明年上旬即可辦理土地標售，趕上台商的用地需求。展望2020，除精進各項地政業務及提升便民服務外，為平衡區域發展，預計明年4月永康物流及新營長勝營區市地重劃完成驗收開放通車，南北雙星將為地方增添亮點，為市民提供優質公設服務。

台南市地政局長陳淑美表示，「地政為庶政之母」，地政工作的良寙，與民眾的生活及權益息息相關，細數今年努力的豐碩成績，地政局在地籍、土地登記、地權、不動產交易等9大基礎業務榮獲內政部考核評鑑「優等」；「地籍三圖套疊」及「地籍圖重測」分獲全國第1、第3的殊榮；落實黃偉哲市長造福農民的理念，農水路修繕工程全國第1；歸仁地政事務所亦榮獲第2屆政府服務獎，推動百年樹人校園學習計畫，約1400名學子參與；透過多管齊下的方式持續推動不動產交易安全透明；增設32個區公所小而能地政工作站，服務逾2880件；以多元宣導及全國首創辦理音樂會方式強化租賃管理與保障；地籍清理結合導航地圖系統獲得良好標售成果；致力地政E化完成機房共構、資安防護再升級。



為平衡台南溪南、溪北發展，以及招商所迫切需要的土地供應，市長黃偉哲特別關注土地開發業務，而地政局在這部分也展現具體成果，除了市民期待矚目的重大開發陸續完工外，施工品質也屢獲大獎肯定，麻豆工業區榮獲公共工程金安獎優等；永康砲校一期工程榮獲國家卓越建設-最佳施工品質特別獎及市府公共工程優質獎優等；平實營區市地重劃工程榮獲土木水利學會工程環境與美化獎競賽優等獎；運河星鑽工程及長勝營區工程亦分獲本府公共工程優質獎入圍，陳淑美局長表示地政團隊致力於興闢優質公共建設，讓民眾擁有幸福宜居的環境，落實市長「希望家園」的政見。





展望2020新的一年到來，陳淑美局長表示除了既有的地政業務將精益求精外，也極配合黃偉哲市長的政策，積極向中央爭取農水路補助經費增加4000萬，配合自籌市預算合計增加6000萬；另一方面持續規劃推動八大新興開發區，包括怡中、北安商業區、賢豐、喜樹灣裡、南科F.G、永康六甲頂、永康崑大路及永康二王土地開發案，分以市地重劃或區段徵收方式辦理，共計總開發面積約228.57公頃、提供可建築用地約142.841公頃，不但完善公共設施、生活機能外，也活化利用土地以配合地方發展。肩負著臺南市民的期待，地政團隊將秉持踏實及與時俱進的理念，創造更多「幸福宜居大台南」的優質服務與公共建設。