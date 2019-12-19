展現台南市交通建設成果與展望　智慧便捷交通新貌

▲台南市交通局展現建設成果與展望，以智慧便捷呈現交通新貌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市交通局今年以「五夠好」為主題，展現施政成果，包括運用現代化科技建構智慧交通管理系統、打造更便捷彈性的公車路網、爭取前瞻基礎建設計畫中的立體停車場、捷運規劃經費，讓台南交通變得「好暢行、好出行、好環境、好運行」，打造「會更好」的交通環境。

今年啟用的大台南智慧交通中心不但榮獲2019國家卓越建設獎及智慧城市創新應用獎外，智慧路邊停車計費系統也獲得2019雲端物聯網創新傑出應用獎及2020智慧城市創新應用獎的肯定，而以貨櫃搭建的台南轉運站更以小兵立大功的形式，入圍2019WAF世界建築獎交通運輸類決選名單，其他如永康站前轉乘環境優化改善工程、多個停車場、T-Bike及交通改善計畫等，也分別獲得2019國家卓越建設獎、2019健康城市暨高齡友善城市獎、及交通部智慧運輸建設評鑑佳作等共11座獎項的肯定。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視精進偏遠地區民眾使用公共運輸的權益，今年在溪北地區增闢「麻豆-台南直達車」、「麻豆-高鐵嘉義站直達車」及「台南至小港機場快線」等3條便捷公車路線、在玉井、白河有5條小黃公車，還開一條電動公車路線─中華環線，做為先進運輸系統藍線的先導公車，以提供穩定公車服務、基本民行持續填補及便捷服務持續改善等效益面為著眼點，持續推動公共運輸發展，而成果也顯現在大台南公車今年（1~10月）運量1,946萬人次與去年同期相較，大幅成長14％，成長率為六都第一。

王銘德指出，大台南公車運量績效良好，獲得交通部核發績效獎金4500萬元，市長黃偉哲指示，除挹注提升公共運輸品質，還要回饋給市民，交通局除延續持市民卡搭市區公車平日享半價政策，並從2020年起再加碼持市民卡搭市區公車（0~99路，33路及61路除外）「平日享半價延續，假日加碼免費搭」優惠，不僅比其他縣市的月票還便宜，台南市高中職以下同學們還可以直接刷學生證就享有優惠，鼓勵學子們多多搭乘公車，也呼籲市民假日出遊多多利用市區公車，除免費搭乘，還能減少市區道路壅塞問題。

台南市今年在爭取前瞻基礎建設上有很大的進展，已有6座立體停車場獲得中央前瞻基礎建設經費補助（總經費22.4億元），於2020年初即陸續動工、2021年起陸續完工，共計增設汽車1696席、機車571席的停車格位；鐵路立體化及先進運輸系統優先路網也都納入前瞻預算中，更重要的是先進運輸系統是許多市民期待的重大建設，局長王銘德表示，黃偉哲市長對於交通局有高度期許，希望交通局持續營造好的公民互動氣氛，持續聽取在地民意，向市民提供正確資訊，為府城百年軌道基礎建設開啟新貌。

展望明年起的交通局工作，局長王銘德表示，政府施政是持續性的，首要之務是持續推動和順、平實等2處綜合轉運站建設，以交通建設帶動地方經濟繁榮，在南科及沙崙推動自駕公車實驗計畫，以推動台南市公車商業運轉為目標，在精進公共運輸發展上更以大台南暢行無礙為目標，期許將運量衝上3000萬，也因應高齡化社會來臨及補強偏遠地區需求，持續推動公車無礙友善化、小黃公車普及化等措施；針對仍有停車供需失衡或因為區域都市更新發展的未來需要，持續爭取前瞻計畫補助興建停車場。

交通局局長王銘德表示，未來以「智慧便捷．交通新貌」為施政主軸，在過去施政成果所打下的良好根基下，持續推動智慧交通管理、綠色便捷運輸、前瞻基礎建設及以安全幸福的道安行動，打造交通更安全的宜居城市。