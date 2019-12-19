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台南安集科技、茂鴻電力合資創造300MW光電計畫　黃偉哲：樂觀其成

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▲台南安集科技、茂鴻電力合資創造300MW光電計畫，市長黃偉哲表示樂觀其成，並全力支持。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南安集科技、茂鴻電力合資創造300MW光電計畫，市長黃偉哲表示樂觀其成，並全力支持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任後積極招商政策逐漸獲得成果，長期投資綠能領域的安集科技、茂鴻電力公司，19日上午在大億麗緻酒店舉行合資簽約記者會，並邀請市長黃偉哲及各大銀行機構代表共同見證。

未來合資公司將積極投資台南地區太陽能電廠開發及營運，透過市府政策支持與行政協力，預計2021年完成第一階段100MW設置量，目標在2025年前完成300MW的太陽光電計畫。

市長黃偉哲表示，針對安集科技、茂鴻電力合資創造300MW光電計畫，這對於太陽能非常友善的台南市來說，市府非常樂觀其成並全力支持。黃偉哲說，台南有絕佳的的天然環境跟條件，也就是全年年均日照時數約有2300多小時，這方面比其他國家都優渥。但北歐、中歐國家其實他們的日照時數沒有那麼多，但是他們對太陽能的發展力道都是在台灣之上；雖然綠能的解決方案最成熟的就是風電跟太陽能發電。但在風力發電這方面，台南還需要再努力，因為台灣有更好的風場，台南不是首選。然台南的日照條件最好，當然要充分把握機會，所以台南市政府絕對會全力相挺、協助、推動。

▲台南安集科技、茂鴻電力合資創造300MW光電計畫，市長黃偉哲表示樂觀其成，並全力支持。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲並指出，相信台灣的民眾，如果您問他要不要電？可不可以接受沒有電？如果答案是要電，沒有辦法接受沒有電，接下來就是幾個選擇的問題，大家都知道人沒有十全十美，當然發電方式，也沒有十全十美，但是大家會選擇對環境最友善，而且條件相對優渥的太陽能發電，相信這應該也是普遍民意都可以接受。黃偉哲認為在茂鴻跟安集兩大集團的合作之下，一定能夠讓在台南設置的太陽能發電被大家接受，而且對於環境、產業、國家總體經濟都有助益。

安集科技多年來生產高品質太陽能模組並擁有工程施工方面優勢；茂鴻電力團隊深耕於屋頂型及地面型太陽能電站業務，擁有電廠規劃與土地開發等強項；國泰永續私募股權基金則能提供綠色金融專業領域之輔助，相信結合不同專業之優秀公司，勢必能夠成功推動300MW太陽光電計畫，市府感謝開發團隊為大台南地區綠電需求盡一己之力。透過市府與民間企業的相互合作與努力，共同創造綠電供給，以滿足未來的綠電需求趨勢，黃偉哲市長歡迎更多的開發團隊投資台南，帶動綠能產業發展，同時回饋台南鄉土與活化鄉鎮土地資源，提高綠色循環經濟的社會價值。

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