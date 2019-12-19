衝破鬼門關驚悚畫面曝！連結車內輪差輾壓女騎士　她閃過「死神鎌刀」逃命

記者林悅／台南報導

台南市仁德區中山路與中正路三段，19日下午發生1起聯結車與機車車禍事件，女騎士被壓在車底，台南市消防局派員搶救脫困，緊急送成大醫院急救，傷者意識清醒，腿部骨折及多處擦傷，暫無生命危險，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南市仁德區中山路與中正路三段，發生聯結車與機車車禍事件，女騎士被壓在車底，台南市消防局派員搶救脫困送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市仁德區中正路三段與中山路口，12月19日下午2時23分許發生1起結車與機車車禍事件，騎士人被壓在聯結車底，消防局馬上派遣後甲、復興、仁德等消防分隊救助車及救護車前往搶救，經消防人員全力搶救，將人從聯結車下搶救脫困，由後甲分隊救護車送成大醫院救治，傷者意識清楚，生命徵象穩定。

台南市歸仁分局警方案發後派員前往管制交通，並進行勘查蒐證測繪，初步調查聯結車黃姓駕駛人駕駛營業貨運曳引車9行駛於中正路三段內線車道右轉中山路往西方向時（行駛內線車道右轉），與林姓女子所騎乘，沿中山路三段直行往南行駛機車發生碰撞，造成林女身體左側多處擦傷及腿部骨折和車損，經成大醫院救治，目前生命跡象穩定，塹無生命危險，黃姓聯結車駕駛人酒測值為0.00MG/L。目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

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