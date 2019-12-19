酸政見會如口水戰　柯文哲：不做事每天喊口號有什麼用？

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選首場政見會18日晚間登場，會中火花四射，總統蔡英文更被評為「撿到砲」，多次針對國民黨候選人韓國瑜回擊，掀起熱議。對於政見會的內容，民眾黨主席、台北市長柯文哲19日受訪時說，辯論會看起來火花是很多，不過沒有講什麼政見，「所以就當口水戰看一看」；柯說，不論國民黨或民進黨政府，一樣都很會拖，「還是那句話，口號講一大堆，最後還是要落實到做事，不做事每天喊口號有什麼用？」

▲柯文哲出席「全台大眾走，15反顧向前走」活動。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲19日上午出席「全台大眾走」活動，幫自家立委子弟兵打氣，談到18日晚間的政見會時，他表示，「昨天的辯論會看起來火花是很多，不過也許時間不夠，平常他們也沒有在講什麼政見，所以就是當作口水戰看一看」。

至於打幾分？柯文哲說，就給台灣人民自己去決定吧。他表示，坦白講，台灣需要的不是發現問題、不是解釋問題的人，需要的是解決問題的人，所以口號喊再多也沒有用。

「我們今天早上晨會在討論台北市的停車到底要怎麼收費」，柯文哲舉例，昨天雙子星開發案簽約，站在北門360度繞一圈，「有做完的都是台北市政府做的，還沒有做完的都是中央政府的」，鐵道博物館還沒開幕、郵政博物館拖在那裡，後面本來還有一個公辦都更案中央說要自己做，拖到現在也沒有下文。另外，E1、E2還是他跟鐵路局說委託市府處理，雙子星卡了1年才做，旁邊這個鐵路警察局還在那裡，要等到燈節完，明年2月才會拆。

「你想看看，5年過去了，忠孝西路公車到拆掉，忠孝橋引道拆掉，路型重整，國光客運拆掉，三井倉庫遷移，老實講，我覺得這樣，就像我們站在北門看過去，台北市政府可以做的都做完」，柯文哲表示，不是在怪誰，但老實講，上任到現在5年，中央政府有國民黨政府、有民進黨政府，可是一樣都很會拖，「還是那句話，口號講一大堆最後還是要落實到做事，不做事每天喊口號有什麼用？」

媒體追問，政見會上的蔡英文非常有攻擊性？柯文哲說，「變成刺蝟也沒有用啊」，還是一樣，該做的事要做，當然也不是說完全一無是處，但是就是說總是沒有達到人民的期望。

柯文哲表示，坦白講，今天蔡英文是因為反送中、因為香港問題，跟韓國瑜實在是準備不夠充分，才讓有這優勢，「但是過去1年半或是過去3年，蔡英文執政真的台灣人民滿意嗎？我倒覺得這樣，我態度是這樣，你們講你們的，我還是工作就好」。