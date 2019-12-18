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這波東北季風「雨最多」時間要到了！　北東雨區再擴大、明晚最冷剩14°C

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風持續影響，周四、五是這波水氣最多的時候。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

東北季風持續影響，氣象局指出，周四、周五是這一波水氣最多的時間，明天起北部、東半部下雨範圍會再擴大，雨勢比今天明顯，東北部地區還會有局部較大雨勢。另外，明晚至後天清晨也是這波最涼的時候，中部以北低溫探15度，空曠地區更可能有14度低溫。

氣象預報員張承傳表示，今晚雨勢跟白天滿類似，主要還是集中在基隆北海岸跟大台北山區及宜蘭，其他北部地區雲量上會稍多，有零星飄雨。

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周四起，雨區相較今天擴大，桃園以北及宜花下雨狀況也會比今天明顯。（圖／中央氣象局）

明後天持續受到東北季風影響，是這波水氣最多的時間點，北部、東半部下雨範圍擴大，桃園以北及宜蘭、花蓮地區下雨狀況會比今天還明顯，其中，東北部明天更要注意局部較大雨勢發生可能。至於中南部山區，明後天也會有局部降雨，平地部分雲量上則會稍變多。

這波東北季風影響最冷的時間點則落在明晚到後天，中部以北低溫探15-16度，空曠地區可能更低，僅剩14度，其他地區則為17-19度。

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲北部周四、五整天感受濕涼，明晚到後天最冷，中部以北低溫探15-16度，空曠地區剩14度。（圖／記者林敬旻攝）

周六東北季風減弱後，北部白天氣溫可回升24-25度，相較近日約21到23度的溫度，感受上稍回暖。降雨方周六也會趨緩，平地下雨機率降低，僅剩北部山區、東半部局部有短暫雨。

但到了周日、下周一，又有一波東北季風再增強，屆時北部下雨機率會再度提升，又回到整天偏涼的感受。下周二、三東北季風減弱，各地溫度才會又回升。

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