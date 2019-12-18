明年1/1起地震「震度分級」改了！　氣象局：看到5強↑就要緊急應變

▲未來震度將細分為10級，5級以上震度改分5強、5弱及6強、6弱，明年1月1日起上路。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

記者賴文萱／台北報導

現行地震震度分8級，其中5級（強震）及6級（烈震）級距區間較寬，不利區分災情差別。為讓地震震度更符合實際災損狀況，以作為救災、應變重要參考依據，明年1月1日起，地震震度改成10級，主要細分出5強、5弱及6強、6弱，中央氣象局表示，未來民眾看到5強以上等級地震，就要有緊急應變的準備。

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▲未來地震震度分級會變10級，明年1月1日起上路。（圖／記者姜國輝攝）

起初訂定震度分級公式，用意是要判斷災損的程度，但經常會出現短時高震度的數值，也就是只要有0.0幾秒出現瞬間高加速度值，地震報告就會採用對比該加速度值的高震度，常與民眾感受不符合，許多救災、防災單位也反應這種高震度、低災損或零災損會造成困擾。

在儀器進步後，可以將短時高震度的數值過濾掉，判斷出符合真實狀況的震度，再加上現行的分級表在震度區間上範圍太廣，以5級震度來說，區間是從80~250地動加速度（cm/s2,gal），因此氣象局上半年起著手進行分級表修正。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，為強化地震震度在地震救災與應變作業上的實用性，氣象局研訂新制地震震度分級，參考美、日相關作業與國內學者研究結果，將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強，並修改5級（含）以上地震震度分級的演算程序，讓地震震度與災害發生有更高關聯性，新制地震震度分級預定於明年1月1日起實施。

▲現行地震震度分級表將震度依強弱分為7級，但只要出現0.0幾秒的瞬間高加速度值，也會判定為高震度。（圖／中央氣象局）

陳國昌說，氣象局分析過去多筆地震，評估新、舊震度分級表的效益，發現新的震度分級表，5級以上地震與災害地震高度吻合。以0206花蓮地震來說，舊表的7級震度分布範圍很大，但採用新震度計算方式重新製作分布圖時，可以發現7級震度主要集中在花蓮市區，是主要災損的區域，而5級、6級分布的範圍也很符合地震特性。

未來新震度訂定及分級方式上路後，跟地震發生後的災損實際狀況，會非常相符合，但未來要出現高震度的頻率也會降低，目前高數值地震震度估平均會降1~2級。。因此，陳國昌提醒，5弱地震以現行新的建築法規來說，對建築物應不至於受到影響，但是5強以上的地震，對一些舊房子就可能開始會有危害，以後若看到5強以上震度，民眾就要有做緊急應變的準備，也要特別注意房屋結構的破壞。