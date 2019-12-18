「萬金石最強市民飆5K」熱力登場　300位高手決戰新北新莊田徑場

▲土城郵局局長呂松霖（左）、臺灣女子馬拉松百傑蔡佳真（中）、高齡74歲的跑友藍宇廷（右）。（圖／新北市體育處提供）

記者郭世賢／新北報導

萬金石2020年3月15日開跑，你開始準備了嗎？18日晚間在新北市新莊田徑場特別加碼舉辦「萬金石最強市民飆5K」活動，為跑友進行檢核，沒中籤跑友也紛紛報名參加，參賽者中臥虎藏龍，有高齡74歲的跑友藍宇廷，曾在2017萬金石馬拉松破4小時的成績、還有臺灣女子馬拉松百傑蔡佳真，飆5K常客土城郵局局長呂松霖，新北市副市長謝政達也首次挑戰測5000，帶上號碼布與晶片分組出發，近300位選手於新莊田徑場挑戰自我。

副市長謝政達參加是30分至25分的速別，還有25分至20分，以及23分以內，共3種速度組別分批出發，活動現場還邀請馬拉松國手陳秉豐擔任總教頭，帶領跑友一起熱身，謝副市長他開心表示，平日就有跑步習慣，趁機檢測練習的成果，這不僅是一場小型賽事，還有機會跟著同團配速員調整自己速度，也讓自己更能掌握步伐。

體育處表示，為呼應2020萬金石精神標語「一起更強」、「我會更強」，不斷追求突破，萬金石首次與尋寶網運動平臺合作，結合新莊田徑場每月路跑盛事測5000活動，在年終擴大舉辦「萬金石最強市民飆5K」，不僅是萬金石前哨戰，更在當天賽事以外，提早擴大服務更多跑友。

今晚近300位跑者一同來挑戰，其中最高齡74歲選手藍宇廷，是這場活動最資深的跑者，充滿活力的他，曾擔任新北市最強市民飆5K活動的配速員，在2017年萬金石馬拉松跑出破4小時的優秀成績，令人佩服！

還有臺灣女子馬拉松排名百傑第40名的蔡佳真，剛結束2019東京馬拉松也跑出03:04:24佳績，還有一個熟悉面孔土城郵局的局長呂松霖，他是每個月都到新莊田徑場參加最強市民飆5K的常客。

2020新北市萬金石馬拉松創新突破，運動博覽會將在2020年3月12日至3月14日移師至新莊體育館辦理，現場將有豐富的運動體驗活動、童樂會的親子體驗區與精彩多元攤位，3天活動也有各類運動名人見面分享會等著大家，更多「2020新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

萬金石馬拉松官方網站：http://www.wanjinshi-marathon.com.tw/

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「時間對我們來說完全沒用！」