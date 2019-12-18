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就職滿週年　侯友宜率市府團隊開直播向市民報告政績

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▲ 就職滿週年 侯友宜率市府團隊開直播向市民報告政績。（圖／新北市政府提供）

▲ 就職滿週年！侯友宜率市府團隊開直播向市民報告政績。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府團隊就職即將屆滿週年，市府18日特別舉辦「為民侯Sir－向市民報告」執政一周年記者會，市長侯友宜率領市府團隊出席，向市民報告施政成績及未來願景，並開放現場媒體、線上直播觀眾提問，展現「接地氣」執政風格。

台上深深一鞠躬，侯友宜首先感謝新北市400萬市民，在這一年來給予滿滿支持及指教，他表示，就職以來持續努力把市民期許，轉變為重要施政目標及方向，過程中碰到許多困難、阻礙，市府團隊都樂於迎戰、全力以赴，對此他也心存感謝，但做多不等於做好，未來團隊將持續精進，迎接挑戰不斷進步，兌現對市民的承諾。

侯友宜表示，市府團隊規劃2030新願景，他也將展現新領導方式，帶領團隊逐步實現新願景藍圖，翻轉新北市。他說，所謂新領導便是除弊興利，就任後他積極整頓五股垃圾山、泰山塭仔圳，專挑「硬」的做，就是要以負責任的態度，推動市政持續向前。

▲ 就職滿週年 侯友宜率市府團隊開直播向市民報告政績。（圖／新北市政府提供）

▲ 現場市府團隊特別準備六層蛋糕塔，逐層呈現各項施政成果。

此外，除了展現鐵腕，他也從市民角度思考，推動福利政策及簡政便民措施，還利於民。新北市作為大台北中心，他將翻轉新北市，與國際競爭，為國家創造機會。

面對記者提問從副市長轉換成市長，心境有何改變，侯友宜說，每天面臨市政上的困難，都要積極溝通，努力解決，這是相同的地方；不同的則是，他要展現個人領導特質，不為政治考量，腳踏實地做事，翻轉新北市。

此外，記者也問到小內閣是否會有變動，侯友宜說，團隊調整為常態性，是為了加強為民服務的力量，讓團隊更加精進，他與團隊沒有距離，共同為市政打拚。

記者會也開放直播觀眾提問，「市長每天睡幾小時？」、「市長每天要握幾雙手啊？」，面對民眾關心自己每日身體狀況，侯市長認真想了一下，他表示，每天睡幾小時視狀況而定，大概都4、5個小時，養成規律習慣，多喝水並配合運動就好；握手則每天至少300雙，他說，每次出席活動，只要時間允許，就會盡量和大家握手，對他而言，台下的市民才是最重要的。

現場市府團隊特別準備六層蛋糕塔，逐層呈現各項施政成果，象徵各項政策的推疊及累積，會後由市長率領團隊一同切蛋糕。期盼市府團隊能將這份感動及凝聚力，化作為推動市政的引擎，再次衝出亮眼成績。

「時間對我們來說完全沒用！」

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