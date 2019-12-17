記者郭世賢／新北報導

搶劫！把錢交出來！新北市金山警分局為強化員警維護轄內金融機構安全，有效防制各類強盜、搶奪或挾持人質等重大刑案發生，強化線上巡邏警力聯合攔截圍捕犯嫌能力。於17日上午10時許在轄內淡水信用合作社萬金分社執行「金融機構防搶演練」，過程精彩逼真，現場引起路人關注，紛紛駐足圍觀。

▲ 金山警金融機構防搶演練，過程猶如真實情境逼真...民眾驚：真的假的啦！（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，模擬演練情境為2名歹徒持槍搶劫淡水信用合作社萬金分社鉅款後，挾持人質並駕車往基隆方向逃逸。警方獲報立即整合線上巡邏警力，於台二線往基隆方向設置數個攔截點圍捕，並輔以車牌辨識系統令歹徒無所遁形。

▲ 模擬演練情境為2名歹徒持槍搶劫淡水信用合作社萬金分社鉅款後，挾持人質並駕車往基隆方向逃逸。

過程中，歹徒抗拒攔截點警員攔捕，突破層層攔截點，逃逸至萬里區某土方堆置場，並擁槍自重欲以火力反擊。追緝員警現場立即呼叫「快速打擊犯罪特警隊」執行圍捕制暴任務，並由指揮官展現軟硬兼施的談判技巧，實施心戰喊話，最終以優勢警力攻堅壓制歹徒，釋放人質棄械投降。

金山警分局長陳永昌表示，此次演練目的為加強同仁執勤遇重大刑案時，即時運用科技整合策略，強化線上警力執法效能。希望藉由實境演練，加強員警熟練狀況處置及應變作為。並呼籲轄區各金融機構、賣場、銀樓、投注站、當舖業者應隨時提高警覺，提升自我防衛能力及意識，以有效防制強盜、搶奪等刑案發生。

「時間對我們來說完全沒用！」