吉卜力迷注意啦！iTunes Store搶先上架《神隱少女》等14片動畫電影

▲蘋果已搶先HBO Max以單片出售的模式將部分吉卜力動畫電影上架iTunes Store。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

喜歡吉卜力動畫的觀眾有福啦！稍早據外媒消息指出，蘋果iTunes Store已搶先以單片出售的模式上架由宮崎駿執導、編劇或製片的14部吉卜力動畫電影，每片價格19.99美元（約新台幣600元）。

日前有外媒引述吉卜力動畫電影北美發行商GKids的說法，稱吉卜力旗下作品不會在任何數位平台或串流上架，令許多吉卜力迷略感失落。不過隨後便有消息指出，華納媒體（WarnerMedia）計畫於2020 年春季推出的全新串流影音服務「HBO Max」已取得宮崎駿「吉卜力」工作室的影片獨家串流版權，預計將納入《神隱少女》、《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、《天空之城等21部動畫電影。稍早更外媒報導更指出，蘋果已搶先HBO Max以單片出售的模式將部分吉卜力動畫電影上架iTunes Store。

據《9to5Mac》報導，吉卜力工作室的動畫電影過去僅能透過購買DVD或藍光光碟的方式擁有，不過今日起，用戶也可在iTunes Store以單片19.99美元的價格購入。若粉絲想多片購入，則可以99.99美元（約新台幣3000元）的價格任選6片。而除了iTunes Store以外，吉卜力工作室動畫電影也在美國及加拿大的其他主要平台上架，包括Apple TV、Amazon Prime Video、Vudu、Google Play Store、Sony PlayStation Movies、Microsoft和FandangoNow。

目前在iTunes Store共有14片吉卜力工作室作品，包括：《兒時的點點滴滴》、《來自紅花坂》、《借物少女艾莉緹》、《崖上的波妞》、《霍爾的移動城堡》、《神隱少女》、《龍貓》、《魔法公主》、《心之谷》、《平成狸合戰》、《紅豬》、《魔女宅急便》、《天空之城》及《風之谷》。

而其他平台也上架了《海潮之聲》、《輝耀姬物語》、《地海戰記》、《回憶中的瑪妮》及《風起》等。不過無論上述哪個平台皆沒有《螢火蟲墳墓》，該片在串流媒體上僅能在Netflix上觀看。

上述消息對吉卜力粉絲來說可能是個天大的好消息，雖然能以訂閱HBO Max的方式在串流上觀看，但粉絲們可能更傾向擁有動畫電影，而非透過串流媒體服務進行租借。

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