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Mac Pro為蘋果歷來最好維修的產品！iFixit拆解報告出爐

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▲▼Mac Pro拆解報告出爐。（圖／取自iFixit）

▲Mac Pro拆解報告出爐。（圖／取自iFixit）

 記者王曉敏／綜合報導

「Mac回來了，比以往還『Pro』」國外拆解團隊iFixit周二（17日）發布了蘋果全新Mac Pro的拆解報告，在滿分10分的可修復性指標上，iFixit給出了9分的高分，並稱該機款是「Fixmas miracle」，美觀、精良，可修復性一流。拆卸過程簡單，且元件模組化程度高，蘋果甚至提供了清楚的拆卸步驟圖及維修手冊來協助用戶維修。

Mac Pro高達9分的可修復性成績與過往蘋果的產品大相逕庭，如今年推出的iPhone 11 Pro只有6分，而最新的16吋MacBook Pro則僅有1分。iFixit指出，Mac Pro的基本維修及升級都可以用標準工具進行，甚至可以不用任何工具來完成，而其主要的元件及插座、接頭等連接部分都採用業內標準配置，因此更換和升級都非常容易。

模組化的好處即用戶可根據個人需求拆卸及升級，科技網站《9to5Mac》已成功替Mac Pro升級第三方RAM，與蘋果提供的方案相比，能節省大量成本。除此之外，Mac Pro的處理器也採用類似的模組化設計，理論上來說同樣可允許用戶自行DIY升級。不過，若用戶想替換的原件不在蘋果自家維修清單上，那用戶可能得為此付出較為高昂的價格。

其中，SSD雖然一樣是模組化的，但其為蘋果訂製的產品，因此更換較為複雜。iFixit指出，Mac Pro的SSD是可移動的，但由於其綁定了T2晶片，使用戶無法自行隨意更換。不過如果真的想換也不是完全沒辦法，Mac Pro用戶可以通過其他方式（如安裝MPX模組）來升級固態硬碟。

此外，蘋果在客製Mac Pro的過程中，有一個加價400美元將腳架替換成輪子的方案，如用戶在訂製時並未加購，事後想自行購買輪子自行安裝難度並不小。iFixit指出，其腳架僅有顆螺絲釘固定，但位置是深埋在機殼支柱的槽溝裡，「也就是說一般的工具根本搞不定。」

▼Mac Pro腳架不易拆卸。（圖／取自iFixit）

▲▼Mac Pro拆解報告出爐。（圖／取自iFixit）

綜合來說，新版Mac Pro較2013年推出的「垃圾桶」型舊Mac Pro在設計上有了極大的進步。iFixit拆解舊機款時曾表示，該機款有著獨有的連接器及緊密的佈線方式，在拆卸組裝方面相當棘手。即便如此，舊款Mac Pro當時的可修復性成績仍有8分，較蘋果任何一款筆電產品都高。

而除了可修復性之外，iFixit也稱讚了Mac Pro上幾個簡潔的設計元素。其中一項較為有趣的是電源鍵上的彈簧連接器（POGO Pin），這項設計使用戶在卸下Mac Pro機殼時自動斷電。這是一個小功能，但設計相當簡潔。

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